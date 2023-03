Fix: Kein Auftritt auf der E3 in Los Angeles

Eigentlich hatte sich die E3 vorgenommen, nach Jahren des Besucherrückgangs nebst Corona wieder zu alter Blüte aufzuerstehen, doch dummerweise machen die Hersteller nicht mit. Nun hat auch Ubisoft der Messe eine Absage erteilt.

Eigentlich sollte 2023 so etwas wie die Wiedergeburt der Electronic Entertainment Expo, kurz E3, werden. Schon vor der Corona-Pandemie war die Messe ein wenig ins Straucheln geraten und verlor einiges an Relevanz, was unter anderem durch die Öffnung für Nicht-Fachbesucherpublikum abgefangen werden sollte. Aber dann kam Corona, die E3 2020 wurde abgesagt und seitdem ist es schwierig.

In diesem Jahr soll die E3 endlich wieder in physischer Form stattfinden, nachdem sie 2020 und 2022 abgesagt und 2021 nur in digitaler Form ausgerichtet wurde. Aber die Attraktivität des Neustarts hat bereits durch die Absagen von Microsoft und Nintendo, sowie Berichten, dass Sony ebenfalls nicht teilnehmen wolle, einen Dämpfer bekommen.

Nun hat ein weiterer großer Publisher der Messe eine Absage erteilt. Ubisoft hat bestätigt, nicht an der Messe teilzunehmen und stattdessen ein eigenes Event, wie immer Ubisoft Forward benannt, im Vorfeld der E3 in Los Angeles auszurichten. In einem Statement des Publishers heißt es:

"Die E3 hat im Laufe der Jahre für unvergessliche Momente in der Branche gesorgt. Obwohl wir ursprünglich vorhatten, offiziell auf der E3 vertreten zu sein, haben wir uns entschieden, eine andere Richtung einzuschlagen und werden am 12. Juni in Los Angeles ein Ubisoft Forward Live-Event abhalten. Wir freuen uns darauf, unseren Spielern schon bald weitere Details mitzuteilen."

Schlechte Nachrichten also für die E3-Ausrichter und durchaus überraschend, denn Ubisoft hatte noch vor wenigen Wochen einen E3-Auftritt bestätigt. Ubisoft hatte allerdings vor allem während der Pandemie durchaus gute Ergebnisse mit eigenen Events erzielt. Abgesehen davon zieht der Publisher nach einem schwachen Jahr derzeit den Gürtel etwas enger und ist sicherlich nicht traurig darüber, die Kosten für einen kompletten Messeauftritt einzusparen.