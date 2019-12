Ubisoft hat offenbar mehrere Jahre lang an einem noch geheimen, neuen Projekt gewerkelt. Dieses wurde zwischenzeitlich nun aber noch vor der offiziellen Ankündigung eingestampft.

Die Niederlassung Ubisoft Montreal, die maßgeblich an etlichen Ablegern der Erfolgsreihe Assassin's Creed gewerkelt, aber auch bei Far Cry und Watch_Dogs die Finger im Spiel hat, hat offenbar mehrere Jahre Arbeit in den Sand gesetzt. Wie nun bekannt wurde, werkelte das Assassin's-Creed-Team hinter den Kulissen bereits seit drei Jahren an einem neuen, noch unangekündigten Projekt, das jetzt gar nicht mehr weiter verfolgt wird.

Die Nachricht wurde von Louis de Carufel, einem Programmierer bei Ubisoft, via Twitter bestätigt. "Mir wurde gerade bekannt, dass ein Projekt, an dem ich in den letzten drei Jahren gearbeitet habe, eingestellt wurde. Das sind harte Nachrichten, weil ich mit den beteiligten Leuten insgesamt schon für rund sieben Jahre zusammenarbeite. In dieser Zeit haben wir sowohl Watch_Dogs als auch Watch_Dogs 2 herausgebracht", so Caroufel.

Immerhin: Laut Carufel wurden die zahlreichen Mitarbeiter, die am mysteriösen Ubisoft-Projekt werkelten, nicht entlassen, sondern anderen Projekten beim Studio zugewiesen. Zahlreich deshalb, weil an dem unangekündigten Spiel laut dem Programmierer mehr als 200 (!) Entwickler gearbeitet hatten.

Der bekannte Kotaku-Insider Jason Schreier griff die Nachricht auf und offenbarte einige Infos zu dem Projekt. Demnach soll es sich dabei nicht um das in Watch_Dogs 2 angeteaserte Pioneer handeln, denn das wurde schon vor einiger Zeit eingestampft. Auch ein neues Splinter Cell soll es nicht gewesen sein. Vielmehr berichtet Schreier von einer neuen IP, die sich am ehesten mit Destiny hätte vergleichen lassen und ein Live-Service-Spiel gewesen wäre.