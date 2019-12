Im August 2018 erschien die Krankenhaus-Simulation Two Point Hospital für den PC, war durchaus erfolgreich unterwegs und wurde seither auch mit DLC versorgt. Jetzt steht endlich eine Konsolenversion in den Startlöchern.

Konsolen-Inhaber, die schon länger auf Two Point Hospital auf dem PC schielen, dürfen sich endlich freuen, denn in Bälde wird es nun auch eine Umsetzung für ihre Plattform geben. SEGA hat jetzt nämlich zusammen mit Entwickler Two Point Studios den Release-Termin der Fassungen für PS4, Xbox One und Switch bestätigt. Damit werden alle relevanten Heimkonsolen mit der Management-Simulation versorgt.

Two Point Hospital soll für die genannten Plattformen ab dem 25. Februar 2020 zu haben sein. Digitale Vorbestellungen sind auf PS4 und Xbox One aktuell bereits möglich, auf der Switch sollen Frühentschlossene in Kürze ebenfalls zuschlagen können.

In den Krankenhäusen von Two Point County müsst ihr als Manager Optimierungen vornehmen, ungewöhnliche Krakheiten - von denen es immerhin 119 gibt - erforschen, Patienten heilen und Personal ausbilden. Dabei dürft ihr auf Konsolen direkt auch alle Inhalte der zuvor für den PC veröffentlichten DLC-Pakete genießen. Somit sind die Erweiterungen "Bigfoot" und "Pebberley Island" direkt mit von der Partie und erweitern den Umfang auf insgesamt 21 Regionen.

Das Steuerungssystem wurde für die Konsolen angepasst und gegenüber dem PC verändert. Einen neuen Trailer der Konsolenfassung gibt es anbei für euch.