In wenigen Wochen ist Tom Clancy's The Division 2 erhältlich, doch Ubisoft plant natürlich auch schon über den Release hinaus. Jetzt hat man Details zu den geplanten Post-Launch-Inhalten bekannt gegeben.

Ubisoft hat sich heute detaillierte zu den Post-Launch-Plänen rund um The Division 2 geäußert, denn auch dieser neue Titel soll natürlich langfristig mit frischen Inhalten versorgt werden. Das erste Jahr an Zusatzinhalten wurde bereits durchgeplant.

Käufer des Year 1 Pass werden sieben Tage früheren Zugriff auf die insgesamt drei geplanten DLC-Episoden erhalten. Darüber hinaus soll es im ersten Jahr nach dem Release acht Geheimaufträge, drei weitere Spezialisierungen, spezielle Belohnungen, Outfits, Gesten und mehr geben. Einen Überblick verschafft das nachfolgende Bild von Ubisoft.

Käufer der speziellen Gold Edition von Tom Clancy's The Division 2 erhalten neben dem Hauptspiel direkt den Year 1 Pass dazu; zudem können diese drei Tage mit dem Zocken des Hauptspiels starten.

Die drei neuen Episoden werden die Handlung von The Division 2 weiter fortsetzen; die Inhalte werden losgelöst vom Year 1 Pass für alle Spieler kostenlos veröffentlicht, dann aber jedoch etwas später. Die drei neuen Spezialisierungen bringen auch neue Waffen und Fertigkeitenbäume mit sich.

In der ersten neuen Episode "D.C. Outskirts" verschägt es euch in die weitere Umgebung von Washington. Die zweite Folge heißt "Pentagon: The Last Castle" und bringt euch an die ikonischsten Orte in den Vereinigten Staaten. Die abschließende dritte Folge soll dann den Weg für weitere Inhalte ebnen.

Wer sich den Year 1 Pass zulegt, der erhält nicht nur früheren Zugang zu den DLC-Episoden, sondern auch sofortigen Zugang zu den Spezialisierungen. Außerdem gibt es einige exklusive Inhalte wie kosmetische Gegenstände und Herausforderungen.

Zu guter letzt gibt es auch noch einen ersten Einblick in den ersten 8-Spieler-Raid namens "Dunkle Stunden". Einen Trailer, der euch insgesamt einen Überblick über die Pläne gibt, findet ihr anbei.