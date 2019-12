Ubisoft hatte mit "Operation Shifting Tides" den nächsten großen DLC zu Rainbow Six: Siege bereits angekündigt, ab heute ist dieser nun auch offiziell erhältlich. Wir verschaffen euch hier noch einmal einen Überblick über alle Inhalte des Zusatzinhalts.

"Operation Shifting Tides" ist der vierte DLC und läutet damit auch die finale Season in Year 4 des erfolgreichen Taktik-Shooters Rainbow Six: Siege ein. Das gute Stück lässt sich ab sofort auf den Plattformen Xbox One, PC und PS4 beziehen und ist auch in Ubisofts Abo-Service Uplay+ inkludiert.

Wie gewohnt bringt euch auch dieser DLC wieder zwei neue Operator, namentlich Kali aus Indien und Wamai aus Kenia. Darüber hinaus wurde die Freizeitpark-Karte komplett überarbeitet, um die Spielbarkeit und Ästhetik sowie weitere Punkte zu verbessern.

Wer den Year 4 Pass erworben hat, kann mit den beiden neuen Operatoren direkt durchstarten. Alle anderen Gamer können sich diese ab dem 10. Dezember mit R6 Credits oder Ansehen freischalten. Die zusätzlichen Überarbeitungen und Inhalte stehen allen kostenlos zur Verfügung.

Die beiden neuen Charaktere werden offiziell wie folgt beschrieben:

Kali ist die neue Angreiferin aus Indien. Ausgerüstet mit dem CSRX 300, einem Scharfschützengewehr, das Barrikaden und Luken durschlagen kann und massive Krater in zerstörbaren Wänden hinterlässt. Ihr Gadget, die KS Sprenglanze, ist am Unterlauf der Waffe angebracht und kann gleichzeitig mit den Zielfernrohren des CSRX 300 verwendet werden. Es kann ebenfalls Barrikaden und Luken durchbrechen, aber vor allem kann es alle Gadgets auf beiden Seiten von zerbrechlichen und verstärkten Oberflächen zerstören.





ist die neue Angreiferin aus Indien. Ausgerüstet mit dem CSRX 300, einem Scharfschützengewehr, das Barrikaden und Luken durschlagen kann und massive Krater in zerstörbaren Wänden hinterlässt. Ihr Gadget, die KS Sprenglanze, ist am Unterlauf der Waffe angebracht und kann gleichzeitig mit den Zielfernrohren des CSRX 300 verwendet werden. Es kann ebenfalls Barrikaden und Luken durchbrechen, aber vor allem kann es alle Gadgets auf beiden Seiten von zerbrechlichen und verstärkten Oberflächen zerstören. Wamai, der neue Verteidiger aus Kenia, kann das Mag-Net-System aufstellen: ein zu werfendes Gerät, das an Oberflächen haftet und die Projektile des Gegners anzieht, bevor es sich selbst zerstört, um so das Projektil zu detonieren. Wamai kann damit nicht nur die Projektile der Angreifer nutzlos machen, sondern diese mit einer guten strategischen Platzierung auch gegen sie verwenden.

Weitere Änderungen im Zuge des heutigen Updates:

Veränderungen der Gliedmaßen-Durchschläge

Der Abseilausgang erfordert nun eine Eingabeaufforderung.

Die Preise für Hibana, Echo, Dokkaebi, Vigil, Zofia, Kaid und Nomad wurden gesenkt.

Es wurden außerdem noch neue Skins hinzugefügt: Das Capitão Elite Set emuliert die Ära seines Lebens, wo er noch in der Favela operierte. Zusätzlich gibt es noch den Schiffswellen-Skin, inspiriert von kenianischen Navy, sowie den Palasttugend-Skin, inspiriert von indischer Architektur. Beide zelebrieren die neuen Operator und sind während der Saison zum Kauf verfügbar.