Es geht wieder weiter mit Rainbow Six: Siege. Ubisoft gab Termin und Inhalte der dritten Saison des Jahres 7 bekannt und erneut erwartet euch so einiges.

Mit Operation Brutal Swarm alias Season 3 in Year 7 von Rainbow Six: Siege geht der Multiplayer-Shooter in die nächste Runde. Die neuen Inhalte erscheinen am 6. September und bringen Grim, einen neuen Angreifer aus Singapur, sowie eine neue Karte, Phase 2 des Player Reputation Systems mit Chat-Sanktionen, Match Replay-Reports und viele Gameplay-Verbesserungen mit sich.

Operation Brutal Swarm stellt Grim vor, einen neuen Angreifer aus Singapur mit militärischer Erfahrung in Stealth, Sicherheit und Informationsbeschaffung. Sein Kawan Hive Launcher System feuert ein Projektil ab, das einen Kanister auf dem Boden entfaltet und einen Schwarm von kleinen Bienen-Bots freilässt. Dieser Schwarm markiert die Verteidiger, die sich in ihm befinden oder hindurchlaufen so lange, bis die Batterien der Bienen-Bots leer sind. Grim ist ein Operator mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Gesundheit. Ausgerüstet ist er zudem entweder mit einer 552 Commando oder der SG-CQB, als Zweitwaffe trägt er die P229.

Neben Grim wird unter dem neuen Namen Stadium Bravo auch eine bei Fans beliebte Karte aus dem Road to S.I.-Event permanent zum Kartenpool hinzugefügt. Die kürzlich angekündigten größeren Balancing-Änderungen, einschließlich der Änderungen an Finka und LMGs, werden ebenfalls in Year 7 Season 3 umgesetzt. Weitere Balance-Updates für Dokkaebi und Rook sind für die Mitte der Saison geplant.

Zu den Gameplay-Updates für diese Saison gehören Änderungen an der Karten-Ban-Phase, in der nun fünf statt drei Karten angezeigt werden, um die Kartenvielfalt zu erhöhen. Die taktische Karte wurde ebenfalls aktualisiert, um Angreifern in der Vorbereitungsphase mehr Informationen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus können Spielende ab sofort mutmaßliche Cheater im Match Replay-Bildschirm melden. Phase 2 des Player Reputation Systems wird später in der Saison eingeführt, um die Spielerfahrung weiter zu verbessern.