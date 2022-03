In etwas mehr als zwei Wochen ist Tiny Tina's Wonderlands erhältlich, doch auch nach dem Release des Hauptspiels sollt ihr durch zusätzliche Inhalte bei der Stange gehalten werden. Heute haben die Macher Details zu einem geplanten Season Pass bekanntgegeben.

Der von Gearbox Software nun vorgestellte Season Pass zum Spiel ist sowohl separat als auch im Rahmen der Chaotic Great Edition erhältlich und wird insgesamt vier DLC-Pakete umfassen; diese werden dann nach und nach im Anschluss an die Veröffentlichung des Hauptspiels erscheinen. Neben weiteren Bossen und ungewöhnlichen neuen Settings bieten die DLCs dann auch eine siebte Klasse und bauen so das Multiklassen-System des Spiels weiter aus.

Jedes der vier neuen Inhalts-Pakete beginnt im Traumschleier-Ausblick, wo die geheimnisvolle Wahrsagerin Vesper auf ihr Publikum wartet. Ihr könnt in die von Vesper beaufsichtigten Spiegel der Mysterien blicken und werdet dadurch in illusionäre Umgebungen gezogen. Diese bestehen jeweils aus fünf Leveln, durch die ihr euch kämpfen könnt, um einem Boss zu begegnen.

Der finale Boss in jedem Spiegel der Mysterien wird im Laufe der Zeit immer mächtiger und Vespers Geschichten sind so aufgebaut, dass ihr diese erneut spielen könnt, um euer Können bei steigender Schwierigkeit auf die Probe zu stellen. Jedes Mal, wenn ihr eine zunehmend furchterregende Form des Bosses besiegt, verdient ihr verlorene Seelen, mit denen ihr anschließend an Vespers Glücksrad drehen könnt. Durch das Drehen dieser Apparatur könnt ihr euch Belohnungen wie legendäre Waffen, Ausrüstung und andere Objekte sichern.

Weiterhin könnt ihr mit dem Abschluss eines DLC-Pakets die zugehörigen Level und den Boss dem Pool der möglichen Optionen in der zuletzt vorgestellten Chaoskammer hinzufügen; dabei handelt es sich um ein endlos wiederspielbares Endspiel-Verlies.

Die angesprochene siebte Klasse kommt überdies mit dem vierten und letzten Inhalts-Paket des Season Pass in das Spiel. Mit einer eigenen Klassen-Großtat, zwei neuen Action-Skills und einem einzigartigen Skill-Baum bietet die siebte Klasse noch mehr Möglichkeiten für das Multiklassen-System.

Abgerundet wird der Season Pass durch das "Arschgaul-Pack", welches das Diamantgarde-Rüstungsset (3 Objekte), das Kristallglitzer-Makeup-Pack (5 Objekte), das Adamantthron-Bannerset (2 Objekte) und das Statuen-Material Diamant beinhaltet.

Zunächst wird nun aber am 25. März 2022 die Vollversion für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 und PS4 erscheinen.