Dass uns im Sommer die dritte Staffel von The Witcher erwarten soll, stand bereits mehr oder weniger fest. Nun gibt es endlich konkrete Starttermine sowie einen ersten Teaser-Trailer.

In nicht wenigen Twitter-Einträgen reden Witcher-Fans bereits davon, dass Season 3 die letzte Staffel von The Witcher auf Netflix sein wird. Ist sie natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall die letzte Staffel mit Henry Cavill als Geralt von Riva, denn ab Staffel 4 übernimmt Liam Hemsworth die Rolle, sehr zum Missfallen der Fans. Die Gründe sind immer noch etwas unklar, aber kreative Uneinigkeit zwischen Cavill und den Showrunnern taucht dabei immer wieder auf.

Sei es drum, Netflix hatte bereits vor Monaten verkündet, dass mit dem Start der dritten Staffel im Sommer 2023 zu rechnen sei und nun gibt es tatsächlich konkrete Termine. Demnach umfasst die Staffel erneut acht Folgen, die in zwei Blöcken ausgestrahlt werden sollen. Die Episoden 1-5 sollen demnach am 29. Juni zu sehen sein. Die Episoden 6-8 starten einen Monat später am 27. Juli. Über den Grund der Aufspaltung gibt es seitens Netflix zumindest in der Pressemitteilung keine Angaben - bisher waren die jeweils acht Folgen immer am Stück zu sehen. Vermutlich will Netflix nur die Abonnenten, die extra wegen The Witcher buchen, noch einen Monat länger zur Kasse bitten.

Zumindest habt ihr dann etwas länger Zeit, um euch von Cavill als Witcher zu verabschieden. Das Trio Infernale aus Henry Cavill (Geralt von Riva), Anya Chalotra (Yennefer von Vengerberg) und Freya Allan (Prinzessin Cirilla von Cintra) werden wir nur noch in dieser Staffel gemeinsam auf dem Bildschirm sehen. Ob Hemsworth in der Lage sein wird, David Cavill akkurat zu ersetzen, bleibt abzuwarten. Cavills Umsetzung, die sich tatsächlich eng an den Videospiel-Geralt anlehnt, dürfte schwer zu toppen sein.

Auch zur Handlung der dritten Staffel gibt es eine Zusammenfassung: Während Monarchen, Magier und Bestien des Kontinents um sie wetteifern, versteckt Geralt von Riva Ciri von Cintra – fest entschlossen, seine wiedervereinte Familie vor denen zu schützen, die sie zu zerstören drohen. Yennefer, der Ciris magische Ausbildung anvertraut wurde, führt die beiden zur geschützten Festung Aretuza, wo sie hofft, mehr über die unentdeckten Kräfte des Mädchens herauszufinden. Doch sie landen in einem Schlachtfeld aus Korruption, dunkler Magie und Verrat. Sie müssen alles aufs Spiel setzen, sonst riskieren sie, einander für immer zu verlieren.