Von Sly Cooper haben wir seit Jahren nichts gehört. Der letzte Teil der Reihe, die von Sucker Punch entwickelt und von Sanzaru Games fortgesetzt wurde, erschien 2013. Nun mehren sich die Anzeichen einer Rückkehr.

Auf PS2 und PS3 war die Sly-Serie rund um den diebischen Waschbär Sly Cooper durchaus ein Erfolg, wenn auch nicht ganz so spektakulär wie Ratchet & Clank. Nach drei Teilen widmete sich Sucker Punch allerdings anderen Dingen wie Infamous oder Ghost of Tsushima. Nach Veröffentlichung der Sly-Trilogie erschien als vierter Teil noch Sly Cooper: Jagd durch die Zeit von Sanzaru Games - das ist allerdings schon verdammt lang her, nämlich 2013.

Nun gibt es allerdings Anzeichen, dass Sly wieder auf Diebestour gehen könnte. Der Domain-Eintag slycooper.com im Besitz von Sucker Punch erhielt nämlich am 4. März nach langer Zeit ein Update, welcher Art auch immer. Auch tauchen via Twitter erste Gerüchte auf, nach denen sich sowohl ein neues Sly Cooper als auch ein weiteres Infamous in Entwicklung befinden. Den Quellen des Accounts AccountNGT zufolge soll das neue Sly-Spiel in der zweiten Jahreshälfte angekündigt werden, passend zum 20. Jubiläum der Serie.

Offizielle Bestätigungen dazu gibt es freilich nicht und bis dahin sind die Infos mit Vorsicht zu genießen. Völlig unglaubwürdig wäre es allerdings nicht, zumal mit Ratchet & Clank: Rift Apart ein weiterer Playstation-Platformer ziemlich erfolgreich auf der PS5 war.