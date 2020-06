The Last of Us: Part II

Auch wenn es sich bei The Last of Us: Part II ums nackte Überleben dreht, haben Spieler mittlerweile noch ganz andere Wege gefunden, sich mit dem Spiel zu beschäftigen.

Es ist immer wieder faszinierend, zu welchen kreativen Leistungen Spieler fähig sind, wenn man ihnen die richtigen Mittel an die Hand gibt. So bekommt Ellie früh im Spiel eine Gitarre von Joel, die wiederum mit einem kompletten Minispiel ausgestattet ist. Klar, ihr bekommt Anweisungen, um die im Spiel enthaltenen Songs zu spielen, aber die Spieler werden derweil kreativ und versuchen, ganz andere Songs in diesem Minispiel umzusetzen. Aktuell wird Twitter fleißig mit den entsprechenden Ergebnissen geflutet und die sind zum Teil wirklich beeindruckend.