The Last of Us

Nach dem Release von The Last of Us: Part II vor fast drei Jahre warten wir weiter artig auf den versprochenen Multiplayer-Ableger - und diese Wartezeit wird nun ganz offensichtlich noch einige Zeit länger andauern.

Auf dem PlayStation Showcase in der letzten Woche fehlte vom versprochenen Multiplayer-Ableger von The Last of Us leider weiter jede Spur - und jetzt hat sich Naughty Dog diesbezüglich geäußert. Die etwas traurige Botschaft: Die Veröffentlichung des Mehrspieler-Spin-Offs wird noch eine ganze Zeit lange auf sich warteen lassen.

Eigentlich war auf dem Showcase ja alles angerichtet und eine Präsentation des Naughty-Dog-Titels fest eingeplant und erwartet worden, doch schlussendlich kam es eben anders und vom Spiel fehlte jede Spur. In einem Tweet äußerte sich Naughty Dog nun dazu und räumte ein: Zwar laufen die Entwicklungsarbeiten am Multiplayer-Ableger unter Hochdruck weiter, diese werden aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

"Während die Entwicklung fortgesetzt wurde, haben wir festgestellt, dass es das Beste für das Spiel ist, diesem mehr Zeit zu geben", so das Studio. Eine Verschiebung ist das nüchtern betrachtet nicht, weil es für den Mehrspieler-Ableger noch gar keinen offiziell kommunizierten Termin gab, im übertragenen Sinn aber dann irgendwie doch. Schließlich war eigentlich damit gerechnet worden, dass der Release nicht mehr zu weit entfernt ist - offenbar mitnichen.

Zeitgleich mit dem Tweet hatte auch das renommierte Wirtschaftsmagazin Bloomberg einen Artikel zum Spin-Off veröffentlicht und darin berichtet, dass das zuständige Entwicklerteam nach einer Evaluation reduziert worden sei. "Viele der Entwickler wurden für andere Projekte abgezogen", heißt es dort weiter. Wie lange wir in der Folge nun auf den Multiplayer-Ableger warten müssen, ist unklar.

Immerhin: Im Tweet bestätigte Naughty Dog immerhin, dass tatsächlich auch ein großes neues Singleplayer-Projekt in Arbeit sei.