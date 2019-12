The Game Awards 2019

Die The Game Awards 2019 stehen vor der Tür und damit gleichzeitig das wohl letzte große Spiele-Event des Jahres, auf dem es auch einige Neuankündigungen geben wird. Jetzt gibt es neue Hinweise darauf, worauf wir uns konkret freuen dürfen.

Wie jedes Jahr im Dezember werden auch dieses Mal wieder die renommierten Game Awards verliehen, die vermeintlich wichtigste Auszeichnung in der Spielebranche. Dabei stehen aber längst nicht nur die Top-Titel des abgelaufenen Jahres im Fokus, auch Gameplay-Premieren und Neuankündigungen gaben sich in den vergangenen Jahren stets die Ehre - und 2019 wird das nicht anders sein.

Im Rahmen einer Fragestunde via Reddit hat sich nun Gastgeber und Producer Geoff Keighley zur diesjährigen Ausgabe geäußert. Demnach werden um die zehn Spiele im Rahmen der Show komplett neu angekündigt.

"Wir haben eine Reihe brandneuer Spiele, die in der Show angekündigt werden. Es gibt ungefährt 10 neue Spiele/Projekte, die vorgestellt werden - falls ihr konkret die Dinge zählen wollt, von denen bislang noch niemand gehört hat", so Keighley. Der Spielejournalist ergänzt in diesem Kontext, dass keine der geplanten Ankündigungen bislang geleakt worden sei.

Das heißt im Umkehrschluss auch, dass sich ein aktuelles Gerücht nicht bewahrheitet: Dieses besagte, dass das Resident Evil 3 Remake im Rahmen der The Game Awards 2019 vorgestellt werden soll, doch dem ist nicht so. Das Horror-Remake von Capcom wird nicht mit von der Partie sein.

Der Titel war erst unlängst durch einen Leak im PlayStation Store quasi bestätigt worden. Viele waren daher davon ausgegangen, dass die formale Ankündigung und Präsentation im Rahmen der Award-Show über die Bühne gehen dürfte. "Es gibt keinerlei Pläne (und es gab auch nie welche), irgendetwas mit Resident Evil 3 in der Show zu machen. Viele dieser 'Leaks' sind komplett falsch", ergänzte Keighley in Bezug auf das Horror-Remake.

Die The Game Awards 2019 gehen am 12. Dezember über die Bühne, werden rund zweieinhalb Stunden dauern und auf 45 verschiedenen Streaming-Diensten live übertragen.