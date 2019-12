Seit Mitte 2018 dreht The Crew 2 mittlerweile erfolgreich seine Runden. Wer bislang einen Bogen um das Rennspiel von Ubisoft gemacht hat, bekommt nun eine neue Gelegenheit, sich das Spiel einmal gefahrlos näher anzusehen.

Ubisoft hat in einer Pressemitteilung heute Abend nämlich ein kostenloses Wochenende rund um The Crew 2 angekündigt. Diese findet bereits im Kürze vom 05. bis 09. Dezember 2019 statt. In diesem Zeitraum werdet ihr den Racer auf der PS4, der Xbox One und dem PC ohne finanzielles Risiko für lau ansehen können.

Was wird euch im Zuge des kostenlosen Wochenendes alles geboten? Ihr erhaltet Zugang zum gesamten Spiel einschließlich des neuesten Updates "Blazing Shots". Dieses bietet wöchentliche PvE-Wettbewerbe und LIVE-Summit-Events, bei denen ihr die Spitze der Rangliste erreichen müsst, um je nach Platzierung Belohnungen zu gewinnen.

Wer nach dem Wochenende vom Spiel überzeugt ist, kann sich die Vollversion dauerhaft mit Rabatt sichern. Der komplette Titel samt Season Pass wandert im Zuge der Aktion mit einem Rabatt von 75 Prozent auf den regulären Preis über die Ladentheke. Außerdem können alle Fortschritte aus dem Wochenende direkt übernommen werden.

Für den PC ist der Client bereits per Uplay zum Pre-Load verfügbar.