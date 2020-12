Wie in jedem Jahr können PC-Gamer auch auf der populären Plattform Steam jetzt wieder allerhand Schnäppchen machen. Der große Winter Sale ist nun gestartet!

Alle Jahre wieder feiern wir zum Jahresende hin nicht nur das Weihnachtsfest, sondern natürlich auch die große Verkaufsaktion auf der populären PC-Verkaufsplattform Steam. Nachdem die Konkurrenz bereits entsprechend vorgelegt hat, zieht der Primus mit dem Steam Winter Sale nun nach.

Die Verkaufsaktion ist ab sofort und noch bis zum 5. Januar 2021 um 19:00 Uhr deutscher Zeit live und lockt Schnäppchenjäger wieder mit allerhand Rabatten und Preisnachlässen. Wer sich für die Lockdown-Phase also mit ordentlich Spielefutter eindecken möchte, wird ab sofort auch bei Steam wieder kostengünstig fündig.

In der Spitze sind Rabatte von bis zu 88 Prozent auf den regulären Preis bei Steam möglich, wobei ihr auch aktuellere Titel kostengünstiger haben könnt. Die Ultimate Edition von Control aus dem Hause Remedy wandert für nur noch knapp 20 Euro (-50%) über die virtuelle Ladentheke, die Halo: The Master Chief Collection ist beispielsweise für 23,99 Euro (-40%) zu haben. Auch die PC-Fassung von Horizon: Zero Dawn ist um 20 Prozent rabattiert.

Es warten auch wieder Franchise-Sales auf euch, über die ihr gleich mehrere Ableger einer Serie kostengünstiger haben könnt. Hier sind unter anderem Fallout, Dead Space oder Dead Island vertreten.

Einen Überblick über alle Angebote erhaltet ihr auf der Webseite von Steam. Wir wünschen euch viel Spaß beim Shoppen!