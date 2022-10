Seit der Ankündigung des vielversprechenden Sequels Star Wars Jedi: Survivor war es um dieses zunächst lange ruhig geworden, doch das soll sich laut einem Insider bald ändern.

EA hatte in diesem Jahr nach vielen Spekulationen ja Nägel mit Köpfen gemacht und das Action-Sequel Star Wars Jedi: Survivor offiziell angekündigt. Der Release soll im März 2023 über die Bühne gehen, doch trotzdem war in der Folge nach der Ankündigung erst einmal lange nichts vom Titel zu sehen und zu hören. Ein Grund zur Sorge?

Die Antwortet auf diese Frage lautet laut einem Insider: Nein! Gemeint ist in diesem Fall der bestens informierte Jeff Grubb, der regelmäßig mit seinen Aussagen ob seiner guten Vernetzung ins Schwarze trifft. In einer neuen Ausgabe von Game Mess Mornings bekräftigt Grubb nun: Auch wenn bisher kaum Handfestes zum Spiel bekanntgegeben worden ist, ist der März-Release im kommenden Jahr nach aktuellem Stand nicht in Gefahr; die Entwicklungsarbeiten würden nach Plan verlaufen.

Dementsprechend soll es in Anbetracht des gar nicht mehr zu weit in der Zukunft liegenden Erscheinungstermins des Spiels auch nicht mehr lange dauern, bis Respawn Entertainment und EA wirklich handfestes Gameplay zeigen und weitere Details bekanntgeben.

"Sie werden im Dezember damit anfangen darüber zu reden und tun das von da an bis zum Release. Es gibt mit dem Spiel gegenwärtig keinerlei Probleme. Das war in dieser Form schon immer der Plan: ein relativ kurzes Zeitfenster, in dem sie es promoten wollen", so Grubb.

In wenigen Wochen dürfte Star Wars Jedi: Survivor also verstärkt in der Presse vertreten sein und sich dann auch in Videoform mit Gameplay zeigen. In Anbetracht des genannten Zeitfensters sind natürlich die alljährlichen The Game Awards ein heißer Kandidat für eine Gameplay-Premiere.