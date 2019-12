Seit über zwei Jahren ist Star Wars: Battlefront II mittlerweile am Markt erhältlich und konnte sich nach anfänglichen Diskussionen um Lootboxen & Co. mittlerweile etablieren. Pünktlich zum neuen Star-Wars-Kinofilm gibt es nun ab heute eine neue Edition des Actionspiels von DICE.

DICE und Lucasfilm bringen zusammen eine neue Variante von Star Wars: Battlefront II in die Läden. Ab dem heutigen 05. Dezember könnt ihr demnach zur sogenannten Celebration Edition greifen, die euch das bislang umfassendste Spielerlebnis bieten soll und den bevorstehenden Start des Kinofilms "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" ab dem 17. Dezember feiert. Schließlich erhält auch Star Wars: Battlefront II passend zum Kinofilm neue Spielinhalte, die thematisch dazu passen.

Was steckt nun konkret in der Celebration Edition? Diese umfasst das Grundspiel samt Singleplayer- und Multiplayer-Modus; die beiden Modi erstrecken sich über alle drei Ären der Skywalker-Saga. Außerdem sind auch alle kostenlosen Inhalts-Updates aus den vergangenen zwei Jahren mit an Bord, so dass ihr Zugriff auf alle neuen Modi wie Online-Koop, Offline-Schlachten gegen KI-Gegner oder den nicht-linearen Modus "Totale Vorherrschaft" erhaltet.

Zusätzlich dazu enthält diese Edition über 150 Skins, einschließlich sechs Skins legendärer Helden, die auf den verschiedenen Filmen basieren. Dazu gibt es mehr als 100 Helden-Trooper-Emotes, vertonte Stimmen und mehr als 70 Helden- und Trooper-Siegesposen. Ebenfalls werden mit dieser Edition sofort alle Helden-Skins, Trooper-Skins, Emotes, Stimmen und Siegesposen freigeschaltet, die man mit der Währung im Spiel erwerben kann.

Das angesprochene Inhalts-Update zum neuen Kinofilm wird einen neuen, von Dschungeln überwucherten Planeten, vier neue Verstärkungen (Sith-Trooper, Jet-Trooper, Schützen, Spion) und neue Skins von Rey, Finn und Kylo Ren umfassen. Alle Inhalte mit Ausnahme des Planeten gibt es ab dem 17. Dember, den Dschungelplaneten dann ab dem 20. Dezember.



Im Januar bringt DICE "Totale Vorherrschaft" in die Ära der Sequels, in denen zwei neue Großkampfschiffe verteidigt oder zerstört werden müssen: Der MC85 des Widerstands sowie der Resurgenz-Klasse-Sternenzerstörer. Diese Raumschiffe stationieren sich über den Bodenschlachten, die auf dem neuen Planeten und auf Jakku ausgefochten werden. Diese zwei Maps werden auch offline für Instant Action zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird BB-8 mit einem sehr schnellen Spielstil als neuer Heldencharakter zur Verfügung stehen. BB-9E wird in unterstützender Rolle der Ersten Ordnung unter die Arme greifen.