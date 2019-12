Nach dem Erfolg von Spider-Man von Insomniac war es nur eine Frage der Zeit, bis es ein Sequel gibt. Das scheint nun eher zu kommen als erwartet.

Mit Spider-Man hat Insomniac Games 2018 bei Kritikern und Spielern gleichermaßen einen Volltreffer gelandet. Die Frage, die sich im Anschluss stellte war also weniger die, ob es eine Fortsetzung geben wird, sondern wann sie erscheint. So wie es aktuell aussieht, könnte die Wartezeit für Spideys Fans kürzer ausfallen, als erwartet. Ein bisschen mehr zum Thema will immerhin Imran Khan von Kinda Funny Games wissen. Ihmzufolge erscheint Spider-Man 2 bereits zum Weihnachtsgeschäft 2021, also in zwei Jahren beziehungsweise drei Jahre nach dem Vorgänger.

"Spider-Man 2 erscheint wahrscheinlich nicht zum Launch der PS5.", sagt Khan in der neueren Episode des Formats Kinda Funny Gamecast. "Ich denke es ist ein Weihnachts-Titel 2021." Dabei bezieht er sich auf eine nicht näher genannte Quelle.

Imran Khan arbeitete einst für das Magazin Game Informer und ist daher gut in der Branche vernetzt. Gut möglich also, dass seine Aussagen ein gewisses Gewicht haben. Wie immer gilt natürlich: Bis zu einer offiziellen Bestätigung seitens Sony oder Insomniac Games, handelt es sich bei diesen Äußerungen um nichts als Gerüchte.