Death From Above - Shooter erhält weiteren DLC

Nachdem zuletzt ja der Season Pass 2 samt erstem DLC zu Sniper Elite 5 bestätigt worden war, steht nun der zweite Zusatzinhalt in diesem Rahmen bereit. Wir verraten euch hier, was euch in "Death From Above" erwartet.

Rebellion baut Sniper Elite 5 weiter aus und hat im Rahmen des Season Pass 2 mit "Death From Above" den nächsten DLC veröffentlicht. Im Fokus des neuen Inhaltspakets steht eine neue Wumme ebenso, wie neue Skins. Darüber hinaus gibt es aber auch eine kostenlose neue No-Cross-Multiplayer-Karte namens "The Dam".

Doch bleiben wir zunächst beim kostenpflichtigen DLC, der einzeln 9,99 Euro kostet oder zusammen mit dem schon verfügbaren Paket "Rough Landing" und zwei weiteren Inhaltspaketen im Season Pass 2 für 29,99 Euro erhältlich ist. "Death From Above" beinhaltet unter anderem das Pedersen-Gewehr, das als Teil eines Programms zur Einführung eines halbautomatischen Einsatzes für das M1903 vorgeschlagen wurde. Es bietet keine Zielfernrohr-Optionen, ist aber wohl das beste seiner Klasse für die Verwendung mit einem Visier und ist in der Lage, schnelle und präzise Schüsse auf mittlere Distanz abzugeben. Dabei bietet es eine hohe Gesamtstabilität.

Im Zusatzinhalt erhaltet ihr außerdem den auffälligen britischen Dazzle-Waffenskin für alle Waffen. Dies ist eine Hommage an das Design "Dazzle Camouflage", das auf britischen Panzern während der Wüstenfeldzüge verwendet wurde. Zudem erhalten sowohl Karl als auch Monika neue Charakter-Skins: Der britische Bomber-Skin für Karl verleiht ihm einen ausgeprägten Flieger-Look, während der Air Auxiliary-Skin für Monika die Uniformen des Frauen-Luftkorps widerspiegelt, deren Aufgabe es war, neue oder reparierte Flugzeuge zu aktiven Militärflugplätzen in ganz Großbritannien zu transportieren.

Für alle Spieler kostenlos ist indes die oben erwähnte Multiplayer-Karte "The Dam", die euch zu den Überresten eines Staudamms führt, der durch die Bombenangriffe der Alliierten teilweise zerstört wurde. Ein Fluss und zerstörte Brücken teilen die beiden Seiten der Karte, wobei die eine Seite dank eines Gewirrs von Rohrleitungen und industriellen Metallgeländern reichlich Deckung und Scharfschützenpositionen bietet. Spieler auf der Gegenseite können indes das höher gelegene, natürlichere Terrain zu ihrem Vorteil nutzen.