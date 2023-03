Auch wenn Saints Row bei weitem nicht so abgeräumt hat, wie Deep Silber und Volition sich das gerne gewünscht hätten, könnt ihr immerhin noch mit weiteren Inhalten rechnen - was genau, verrät die neue Roadmap.

Saints Row ist jetzt seit etwas mehr als einem halben Jahr auf dem Markt, konnte aber den Erwartungen an das Reboot der Reihe nicht so wirklich gerecht werden. Aber immerhin, wer sein Herz für das Spiel entdeckt hat, kann sich in 2023 zumindest noch auf eine Reihe von neuen Inhalten freuen. Dazu gehören drei große Veröffentlichungen für Expansion Pass-Besitzer, zwei kostenlose neue Bezirke, drei weitere Lebensqualitäts-Updates und ein von Dead Island 2 inspiriertes Kosmetik-Paket.

Los geht es bereits am 11. April mit dem Dead Island 2 Paket, in welchem ihr euren Boss mit verschiedenen Gegenständen von Jacob und Amy ausrüsten könnt. Mit dabei ist zudem eine neue Waffe, ein Emote, ein Flamingo-Hut und eine Carver-Hai-Statue.

Im Mai folgt mit Sunshine Springs ein weiteres kostenloses Update, welches ein neues Gebiet ins Spiel bringt. Hinzu kommen außerdem verschiedene Quality-of-Life Updates. Am selben Tag erhalten Besitzer des Expansion Passes The Heist & The Hazardous, drei neue Story-Missionen, die in Sunshine Springs spielen, wo die Saints einen ehrgeizigen Raubüberfall begehen.

Der zweite Inhalt des Erweiterungspasses erscheint im Juli: Doc Ketchum‘s Murder Circus, ein neuer Solospielmodus. Außerdem wird es ein weiteres kostenloses Lebensqualitäts-Upgrade geben und neue Features werden hinzugefügt. Im August schließlich wird das dritte, letzte und größte Paket für den Expansion Pass veröffentlicht. Im August wird es außerdem eine zweite neue Gebietserweiterung und ein Lebensqualitäts-Update geben, das für alle Spieler kostenlos ist.