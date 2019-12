Mit League of Legends hat Riot Games seit Jahren einen absoluten Dauerbrenner am Start, der für ordentlich Umsatz gesorgt hat. Auf der Marke wird man künftig noch weiter aufbauen, denn jetzt wurden gleich zwei Spin-Offs offiziell angekündigt.

Das League-of-Legends-Franchise wird weiter wachsen und erhält mittelfristig gleich zwei neue Spielevertreter spendiert. Dabei handelt es sich einerseits um das von Double Stallion Games entwickelte Conv/rgence: A League of Legends Story, andererseits um das von Airship Syndicate erschaffene Ruined King: A League of Legends Story.

Ruined King ist ein story- und rundenbasiertes Rollenspiel, dessen Spielhandlung nach den Ereignissen des Gezeitenbrands angesiedelt ist. Ihr schlüpft zum ersten Mal in die Rolle der LoL-Champions und erkundet die geschäftige Stadt Bilgewasser sowie die mysteriösen Schatteninseln.

Im Spielverlauf bekommt ihr es mit beliebten Champions des Hauptspiels zu tun und müsst euch in innovativen rundenbasierten Kampfmechaniken messen. Dabei wird die Geschichte vieler Charaktere aus League of Legends fortgesetzt, so dass ihr noch tiefer in die Welt von Runeterra eintauchen könnt.

Ruined King: A League of Legends Story - TGA 2019 Announcement Teaser Trailer Ruined King ist das zweite neue Spin-Off zum Erfolgstitel League of Legends, das sich bei Riot Games in Arbeit befindet.

Conv/ergence: A League of Legends Story ist hingegen ein Jump'n'Run für Einzelspieler. Double Stallion Games versetzt euch in die Welt von Zhaun mit Ekko, einem jungen Erfinder eines genialen Geräts zur Zeitmanipulation. Ihr begleitet Ekko in der Folge auf seine Weg zur Erkenntnis, dass die Macht der Zeitmanipulation nicht ohne Konsequenzen bleibt.

Release-Termin stehen für beide neuen LoL-Titel, die über das Label Riot Forge erscheinen, noch aus.