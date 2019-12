Die Rennspiel-Experten von Milestone setzen eine ihrer bekanntesten Reihen abermals fort. Etwas überraschend wurde heute per Teaser-Trailer das neue RIDE 4 offiziell bestätigt.

Milestone überraschte am heutigen Mittwoch mit der Veröffentlichung eines neuen Teaser-Trailers, in dem die Entwicklung von RIDE 4 offiziell bestätigt wird. Damit erhält die bekannte Motorrad-Reihe ein weiteres Kapitel und eine Fortsetzung spendiert. Der Release ist für das kommende Jahr 2020 geplant, einen konkreteren Termin blieb man zunächst aber noch schuldig.

Auch Details zu den neuen Features sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Allerdings versprechen die Entwickler schon jetzt eine "wegweisende Sandbox-Erfahrung" und ein "nie dagewesenes Level an Realismus und Präzision" für das neue Spiel. Wer zu den früheren Teilen gegriffen hat, soll insbesondere auch durch die "beeindruckenden neuen Features" zum Kauf von RIDE 4 bewegt werden.

Die Serie feierte im Jahr 2015 ihr Debüt und versteht sich als Tribut an die Motorrad-Kultur. Die bislang veröffentlichten Ableger zeichnete sich vor allen Dingen durch die hohe Anzahl unterschiedlicher Fahrzeuge und der detailgetreuen Modelle von etlichen Motorrädern aus. Bislang griffen daher bereits mehr als 1,5 Millionen Spieler zur Franchise.

Eine Besonderheit in Bezug auf das neue RIDE 4: Milestone kündigte auch eine Zusammenarbeit mit Yamaha Motor an. Diese soll sowohl virtuelle als auch Events in Yamaha-Niederlassungen nach sich ziehen; weitere Details folgen noch.