Mit der Neuauflage zu Resident Evil 4 traf Capcom einen empfindlichen Nerv. Das Spiel genießt seit der ersten Veröffentlichung im Jahr 2005 Kultstatus. Im Remake schaffen es die Entwickler gekonnt, eure Erwartungen auszutricksen und gleichzeitig dem Original treu zu bleiben. Allerdings findet die Community immer mehr coole Features, die etwas an der altbekannten Formel drehen.

So ziemlich jedem Horror-Veteranen dürfte sich die Anfangsszene aus Resident Evil 4 ins Gedächtnis gebrannt haben. Leon S. Kennedy kommt in einem spanischen Dorf an, mit der Mission, Ashley Graham zu retten. Die Töchter des Präsidenten der Vereinigten Staaten hat es irgendwie geschafft, von einer gewalttätigen Sekte gefangen genommen zu werden.

Eben diese Los Illuminados reagieren äußerst ungehalten auf die Ankunft des US-Agenten. Entsprechend greifen sie Leon direkt an und es entbrennt eine mehrere Minute andauernde Schlacht in dem kleinen Ort. Sogar ein wuchtiger Dorfbewohner mit einer Kettensäge trachtet euch nach dem Leben. Bis die Glocke der Kirche läutet und euch vorerst erlöst.

Was aber, wenn ihr diesen Anfang schon mehrere Male hinter euch gebracht habt und ihn etwas abkürzen wollt? Für diesen Fall hat sich Capcom etwas besonders Cooles einfallen lassen. Klettert ihr auf das Gebäude, in dem ihr die Schrotflinte findet, erblickt ihr in der Ferne einen Kirchturm. Schießt ihr auf ihn und trefft die richtige Stelle, läutet die Glocke und die Bösewichte machen sich vom Acker.

Sehr lässig und immersiv, diese Idee. Allerdings gibt es einen kleinen Haken: Ihr benötigt ein Scharfschützengewehr, das ihr zu diesem Zeitpunkt im Spiel eigentlich noch gar nicht mitführt. Entsprechend funktioniert der Kniff nur im New Game Plus. Besonders für Speedrunner dürfte sich diese kleine Mechanik aber durchaus als nützlich erweisen.

Im Regal steht das Remake von Resident Evil 4 seit dem 24. März 2023. Kaufen könnt ihr es auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.