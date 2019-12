Nach sich hartnäckig haltenden Gerüchten ist das Resident Evil 3 Remake zwischenzeitlich ja offiziell bestätigt. Wer auf dem PC zocken möchte, kann sich nun auch schonmal anhand der Systemanforderungen entsprechend vorbereiten.

Nach der offiziellen Ankündigung des Resident Evil 3 Remake hat Capcom nun den nächsten Infohappen zur Überarbeitung folgen lassen. Wer auf dem PC zuschlagen und zocken möchte, der kann sich jetzt mit den minimalen Systemvoraussetzungen beschäftigen und sich Gedanken machen, ob er gegebenenfalls nachrüsten muss.

Im Großen und Ganzen fallen die Anforderungen des nächsten Horror-Remakes aber durchaus moderat aus. Dabei lässt sich festhalten: Wer bereits Resident Evil 2 Remake in diesem Jahr auf seinem Rechenknecht zum Laufen gebracht hat, der wird auch Resident Evil 3 Ramek zocken können. Die Voraussetzungen fallen nämlich weitestgehend ähnlich aus.

Die minimalen Systemvoraussetzungen von Resident Evil 3 Remake im Überblick:

64-bit Prozessor und OS

OS: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit, siehe oben)

Prozessor: Intel Core i5-4460, AMD FX-6300 oder besser

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 760, AMD Radeon R7 260x mit 2GB Video RAM

DirectX: Version 11

Das Resident Evil 3 Remake wird ab dem 03. April 2020 nicht nur für den PC, sondern auch für PS4 und Xbox One erhältlich sein. Das Spiel kommt im Bundle mit dem asymmetrischen Multiplayer-Spiel Resident Evil Resistance, das im gleichen Universum angesiedelt ist und sich am ehesten mit Dead by Daylight vergleichen lässt.