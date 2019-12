Nicht nur in GTA Online, sondern natürlich auch in Red Dead Online hält Rockstar Games über die Feiertage frische Aktionen und Spielinhalte für euch bereit. Dabei kommt es im Grenzland zu einem handfesten Wintereinbruch.

Auch in Red Dead Online kehrt Festtagsstimmung ein, denn in den fünf Staaten des Grenzlands kommt es unter anderem zu einem Wintereinbruch. Doch das winterliche Wetter ist nicht die einzige Neuerung, die sich die Entwickler für die Feiertage im Onlinemodus von Red Dead Redemption 2 ausgedacht haben. Ihr dürft euch auch über neue begrenzt verfügbare Showdown-Modi, Dekorationen in eurem Lager sowie der Schwarzbrennerei, Geschenke und mehr freuen.

Zu den neuen Showdown-Modi zählen verschneite Versionen der blutigen Modi "Spoils of War", "Up in Smoke" sowie "Overrun". Exklusiv auf der PS4 erhalten Gamer außerdem Zugriff auf festliche Varianten von "Gun Rush", "Make it Count" sowie "Last Stand". Die Aktionen laufen bis zum 06. Januar 2020 und lassen sich über das Online-Menü starten.

Zwischen dem 23. und dem 25. Dezember gibt es eine festliche Geschenkekiste für alle Gamer, die sich einfach nur in Red Dead Online einfinden. Diese Kiste beinhaltet:

Die Krampus-Variante der doppelläufigen Flinte

30x Flinten-Brandschrot

100 Flintengeschosse

10x Großwildfleisch mit Thymian

10x fettes Vogelfleisch mit Ackerminze

20 Karotten

20x gemischte Kekse

50 Süßigkeiten

10 gute Brandys

10 Spezial-Wundertonika

20 hochexplosive Brandsätze

2x Bachpflaumen

2x Agarita

Zudem erwartet euch ein Nachlass von 50 Prozent auf eine Flinte oder einen Mantel im Bereich "Vorteile" im Pausenmenü. Alle Spieler, die sich an oder nach dem 13. Dezember eingeloggt und gespielt haben, haben bereits eine Vielzahl feierlicher Geschenke erhalten. Ihr habt noch Zeit, euch die folgenden Geschenke zu sichern, wenn ihr einfach bis zum 06. Januar Red Dead Online spiel und ebenfalls in diesem Menübereich die folgenden Gutscheine einlöst:

3000 Club-XP

200 RDO$ für den Start einer neuen Rolle

1 Ladung Vorräte (für Händler)

1 Waffenkomponente nach Wahl

1 Schatzkarte

1x Maische nachfüllen (für Schwarzbrenner)

30 % Rabatt auf einen Stall-Stellplatz

Für das Zocken zwischen dem 31. Dezember und dem 06. Januar erhaltet ihr 1.000 XP al sBelohnung für jede der vier Spezialrollen in Red Dead Online: Schwarzbrenner, Kopfgeldjäger, Händler und Sammler. Ihr erhaltet außerdem den Schlachttisch fünf Goldbarren günstiger sowie 25 Prozent Rabatt auf die Kosten für den mittelgroßen Lieferwagen, die Kopfgeldjägervariante des Schofield-Revolvers und die Sammlervariante des Lancaster-Repetiergewehrs. Alle Angebote gelten bis zum 06. Januar.