Nach der Ankündigung eines großen neuen Updates für kommende Woche gibt es nun nochmal Neuigkeite zu Red Dead Online, denn auch in dieser Woche erwarten euch natürlich allerhand neue Aktionen.

Während ihr ab der kommenden Woche eure eigene Schnapsbrennerei in Red Dead Online etablieren dürft, gibt es natürlich auch in dieser Woche wieder die gewohnten Aktionen. Alle Truppanführer erhalten in dieser Woche eine kostenlose Schatzkarte. Alle, die im Rang aufsteigen wollen, erhalten 40 Prozent mehr Erfahrungspunkte für die Teilnahme an einem beliebigen Free-Roam-Event, einer Free-Roam-Mission, einer Kopfgeldmission, einer Händler-Versorgungsmission, einer Mission aus der Reihe "Ein Land der Möglichkeiten", einem Showdown-Modus oder einem Rennen.

Alle, die eine Bande aus schrägen Gestalten zusammenbringen wollen, sparen in dieser Woche 50 Prozent auf die Gründung eines permanenten Trupps sowie 30 Prozent auf Rennpferde und Sattel. Die Option "Erscheinungsbild ändern" (zu finden im Spielermenü) ist ebenfalls um 30 Prozent reduziert. Revolverhelden sparen 30 Prozent beim Kauf von Waffengürteln und Waffenmetallen.

Die ganzen Boni werden in dieser Woche durch wieder erhältliche, rare Kleidungsstücke im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. ergänzt. Vorübergehend sind der handbestickte Eberhart-Mantel mit Seidenfutter, die robuste Carver-Hose aus Wildleder, die Cardozo-Weste mit Skorpion-Motiv und mehr zu haben.

Sammler, die das Ass der Schwerter, den Gran Corazon Madeira und den Golddollar von 1800 finden, können die komplette Glücksspieler-Sammlung für eine beträchtliche Belohnung bei Madam Nazar abliefern. Und alle, die eine echte Herausforderung in Sachen Fähigkeit, Präzision und Einfallsreichtum suchen, sind bei der neuen präsentierten Serie der Woche, "Make It Count (Freies Zielen)", in der ihr eure Gegner nur mit Pfeil und Bogen oder Wurfmessern ausschalten müsst, genaue richtig.