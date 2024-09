In einem neuen Update überarbeitet Krafton die Map Taego in PUBG: Battlegrounds. Der Patch ist für PC erhältlich und folgt in Kürze auch auf Konsolen.

Krafton hat heute das Update auf Version 31.2 für PUBG: Battlegrounds auf dem PC veröffentlicht; Konsolenspieler müssen sich noch etwas gedulden und werden dann ab dem 12. September ebenfalls zuschlagen dürfen.

Im Fokus dieses Updates steht vor allen Dingen die von Südkorea inspirierte Map Taego, die grundlegend aktualisiert wurde und so ein neues Spielerlebnis bieten soll. Das Studiogelände am Stadtrand von Taego wurde in ein verlassenes Krankenhaus verwandelt, dessen Layout komplett überarbeitet und mit neuen Strukturen, Lootplätzen und Deckungsbereichen versehen wurde. Auch die umliegenden Landschaften von Gebieten wie der Schiffswerft, dem Ho-San-Gefängnis, Song Am und Ho San wurden verbessert. Außerdem gibt es eine neue Brücke über den Fluss im Schiffswerft-Gebiet, damit ihr euch flexibler bewegen könnt.

Auch der Trainingsmodus wurde - basierend auf Feedback der Community - in verschiedenen Punkten verbessert. Mit dem Update ist nun unendlich viel Munition verfügbar und beim Laden von Waffen über das Spawn-Tool werden die empfohlenen Aufsätze automatisch ausgerüstet. Ihr könnt zudem eure persönlichen Waffen- und Ausrüstungseinstellungen speichern und laden und erhaltet eine Rückmeldung, wenn ihr während des Soundtrainings ein falsches Ziel getroffen habt.

Abgerundet wird der Patch durch Verbesserungen für den Beobachterstatus in benutzerdefinierten Partie, neun neue Meisterschaftsmedaillen und Fehlerbehebungen im Kontext von Erangel und eben auch Taego. Und: Zu guter letzt wurde auch der neue Survivor Pass namens Zero Gravity implementiert.

PUBG: Battlegrounds - Fantasy Battle Royale Reborn Trailer Fantasy Battle Royale kehrt in PUBG: Battlegrounds in Kürze zurück.