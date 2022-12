PUBG: Battlegrounds ist mittlerweile schon lange am Markt und hat ein ganzes Genre geprägt. Nur beim populären Steam-Konkurrenten Epic Games Store war das gute Stück bislang nicht zu haben. Wer auf diesen Vertriebskanal setzt, der wird nun aber bald erhört.

Krafton hat heute nämlich angekündigt, dass PUBG: Battlegrounds schon in Kürze auch auf der Spieleplattform von Epic Games durchstarten soll, womit PC-Spieler eine weitere Alternative an die Hand bekommen.

Ab dem 8. Dezember um 1:00 Uhr wird PUBG: Battlegrounds demnach auch über den Epic Games Store gespielt werden können. Es wird vor dem offiziellen Start nach Abschluss der Live-Server-Wartung auf der Store-Seite zum Vorab-Download verfügbar sein.

Mit diesem Schritt will Krafton noch mehr Spieler in PUBG: Battlegrounds zusammenbringen - etwas, was man sich bereits seit den frühen Tagen der Early-Access-Fassung des Spiels auf die Fahne geschrieben hat. Im Epic Games Store erwartet PC-Spieler dabei der gleiche Service wie auf Steam. Und: Spieler beider Plattformen können via Cross-Play sogar zusammen zocken.

Um den Start des Spiels im Epic Games Store zu feiern, können Spieler vom 6. Dezember bis zum 5. Januar das "PUBG Founder's Pack" als kostenlosen DLC über die Store-Seite beziehen, das verschiedene kosmetische In-Game-Gegenstände im Spiel enthält.