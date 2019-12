Mit Predator: Hunting Grounds gab sich in der heutigen Ausgabe von "State of Play" bei Sony auch ein zuvor bereits angekündigtes Actionspiel die Ehre. Jetzt hat der Titel basierend auf der bekannten Action-Franchise endlich einen konkreten Release-Termin!

Die kultige Filmfigur Predator kehrt bereits in absehbarer Zeit zurück, denn heute wurde im Rahmen der neuen Ausgabe von "State of Play" endlich der Release-Termin für das Actionspiel Predator: Hunting Grounds bekannt gegeben. Dieses erscheint nicht nur für die PS4, sondern wurde via Epic Games Store mittlerweile auch für den PC angekündigt.

Interessierte dürfen den Kalender zücken und sich dort nun den 24. April 2020 rot markieren. Der Tag gilt für PS4 und PC gleichermaßen als Release-Termin. Neben dem Datum wurde auch bestätigt, dass ihr auch als ein weiblicher Predator auf die Jagd gehen könnt.

Die weibliche neue Predator-Version wird auch in dem neuen Trailer gezeigt, der begleitend zur Ankündigung veröffentlicht wurde. Darin bekommt ihr auch vom Yautja-Bogen, einer neuen Waffe, mit der ihr eure Gegner sprichwörtlich an die Wand nageln könnt. Außerdem ist im Clip mit der Smart Disc eine weitere neue Wumme zu sehen, die gleich für mehrere Kills auf einen Schlag gut ist.

Vorbesteller, die ab sofort ihre Spielversion ordern, können sich einige Bonus-Gegenstände sichern, die vom Originalfilm inspiriert wurden. Dazu zählt beispielsweise auch der originale Predator-Skin.