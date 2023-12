Die Indigoblaue Scheibe ist gerade mal ein paar Tage draußen, da ködert Nintendo schon mit dem nächsten Story-Happen. Im kommenden Jahr geht es anscheinend nochmal zurück in die Kitakami-Provinz.

Fast schon beiläufig verspricht der offizielle Pokémon X-Account ein „neues Abenteuer in der Kitakami-Provinz“, also dem Gebiet aus dem ersten DLC-Teil „Die türkisgrüne Maske“. Selbst der Trailer, der zusammen mit der Ankündigung gepostet wurde, liefert auf den ersten Blick mit seinen 40 Sekunden nicht wirklich viele Hinweise auf den Inhalt.

Diesmal begleiten euch Cosima, Pepper und Nemola, also eure Begleiter aus dem Hauptspiel, nach Kitakami. Die letzten Sekunden des Trailers zeigt Nintendo noch einmal die Tafel mit der Geschichte der legendären Pokémon rund um Ogerpon und zoomt sehr auffällig eine ominöse Puppe hin, die keinem Taschenmonster gleicht, das es bisher offiziell in die Spiele geschafft hat. Vor kurzem haben findige Dataminer allerdings bereits das Monster Pecharunt in den Daten des Spiels gesichtet, welches durchaus zum Aussehen der Puppe passen würde. Weitere Infos, die dabei zu Tage gekommen sind, sparen wir uns aber hier, damit niemand vorzeitig gespoilert wird.

>>Ich glaub' mein Ferkuli pfeift: Die 10 miesesten Pokémon-Klone!<<

Der Epilog erscheint am 11. Januar 2024 und kann nur gespielt werden, wenn ihr sowohl die Ereignisse aus dem Hauptspiel, als auch die DLCs durchgespielt habt.