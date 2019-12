Noch bevor das Jahr vorüber ist, hält Niantic für Spieler von Pokémon Go ein großes Update bereit, das vor allem ein Feature stark überarbeitet.

Der letzte Community Day ist gerade erst vorbei, da bekommt Pokémon Go ein letztes Update in diesem Jahr spendiert. Und es dreht sich ganz um das Kumpel-Feature, das bisher hauptsächlich dazu diente, im Hintergrund Bonbons für eine bestimmte Spezies zu sammeln. Ab sofort soll das Kumpel-Pokémon viel mehr in den Vordergrund gerückt werden. Das Kumpel-Abentuer hat es gerade im Hinblick auf Kämpfe in sich, da es ermöglicht, den Freundschaftslevel eines Pokémons zu erhöhen, wodurch sich beispielsweise sein WP-Wert erhöhen kann.

Der Freundschaftsgrad kann durch streicheln, füttern und fotografieren des Pokémon erhöht werden, aber auch durch Kämpfe.Ab einem bestimmten Zeitpunkt könnt ihr sogar doppelt so schnell Bonbons verdienen, sprich: Nur noch die halbe Strecke muss für eine der begehrten Einheiten zurückgelegt werden.

Außerdem wird euer Kumpel euch auf der Map sichtbar begleiten, ganz ähnlich wie in Pokémon Let's Go Pikachu / Evoli. Das soll aber kein rein kosmetischer Effekt sein. Euer Begleiter zeigt offenbar an, wenn sich etwas Interessantes in der Umgebung befindet und bringt euch gelegentlich Geschenke.

Ein Datum, zu dem das Update heruntergeladen werden kann, hat Niantic noch nicht genannt, es soll aber definitiv noch in diesem Jahr sein. Den passenden Trailer dazu könnt ihr euch schon einmal ansehen.