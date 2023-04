PlayStation Plus

Wie gewohnt legt Sony zur Monatsmitte nach und gibt nun die weiteren Neuzugänge bei PlayStation Plus auf den teureren Stufen Extra und Premium bekannt. Bis zu 16 weitere Spiele könnt ihr demnach abstauben, darunter auch solche namhafter Reihen wie Wolfenstein oder DOOM.

Nachdem die kostenlosen Spiele auf der Essential-Stufe von PlayStation Plus wie immer schon seit Monatsbeginn verfügbar sind, folgen nun wieder die zusätzlichen Vollversionen auf den teureren Stufen Extra und Premium. Mit dabei sind - je nach abonnierter Stufe - insgesamt 16 Titel.

Im Fokus stehen dabei sicherlich die Shooter-Reihen Wolfenstein und DOOM, denn diese sind gleich mit mehreren Spielen vertreten. Mit The Evil Within erwartet euch außerdem ein sehenswerter Horror-Vertreter. Weitere aktuellere Titel sind im Übrigen Kena: Bridge of Spirits und Riders Republic.

Folgende Titel stehen bei PlayStatio Plus Extra ab dem 18. April zusätzlich zur Verfügung.