Nach anderen Schwergewichten wie Apple, Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft oder Take-Two Interactive hat jetzt auch Sony reagiert und aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine Konsequenzen gezogen. Bis auf Weiteres werden keine PlayStation-Inhalte mehr in Russland verkauft.

Auch Sony Interactive Entertainment (SIE) hat sich nun klar im Ukraine-Konflikt positioniert und wirbt inständig für Frieden in der Region. Nachdem russische Truppen in die Ukraine einmarschiert sind und damit Völkerrecht verletzt hatten, haben sich bereits unzählige namhafte Unternehmen verschiedenster Branchen aus Russland sowie auch dem Unterstützerstaat Belarus zurückgezogen - jetzt also auch Sony.

In einem Statement bestätigt man nun, dass man alle Hardware- und Software-Verkäufe in Russland als Reaktion auf die seitens der Ukraine nicht provozierte Attacke aussetze. Auch der digitale PlayStation Store wird seinen Dienst in Russland einstellen. Zuvor hatte Mykhail Fedorov, ein Minister der Ukraine, Unternehmen wie Sony oder Microsoft aufgefordert, die russischen Märkte ob der Verletzung des Völkerrechts zu meiden.

Zuvor hielt sich Sony mit einer offiziellen Stellungnahme und weit greifenden Schritten noch bedeckt, ließ jedoch den Launch von Gran Turismo 7 in Russland bereits aus. Jetzt macht man sich so für Frieden in der Region stark und spendet zudem 2 Millionen US-Dollar an die Flüchtlingseinrichtung der Vereinten Nationen UNHCR sowie an Save the Children.

Im Technik-Bereich haben sich neben Sony bereits Microsoft, Apple, Electronic Arts, Ubisoft, Take-Two Interactive, Rockstar Games, CD Projekt RED samt GOG.com, Netflix und zuletzt auch Amazon zurückgezogen. Amazon beispielsweise hat auch seinen Streaming-Dienst Prime Video in Russland eingestellt und will keine Waren mehr dort ausliefern.