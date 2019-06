PUBG Corp. und Bluehole haben ein großes neues Update für die PC-Fassung von PlayerUnknown's Battlegrounds veröffentlicht. Wir verraten euch hier, was alles im Patch #30 drin steckt.

Spieler des Battle-Royale-Hits PlayerUnknown's Battlegrounds auf dem PC dürfen sich über den Release des großen neuen Updates #30 für diese Spielfassung freuen. Diese bringt etliche neue Inhalte und Verbesserungen mit sich.

Unter anderem dürft ihr euch auf ein neues russisches Vehikel freuen, den BRDM-2. Dabei handelt es sich um ein gepanzertes Amphibienfahrzeug aus der Ära des Kalten Krieges, das sich nur über die Care Packages in PUBG nutzen lässt. Dazu müsst ihr eine Leuchtpistole finden und abfeuern; ein Flugzeug lässt euch dann per Gleiter das BRDM-2 zukommen. Das Vehikel ersetzt das leichter gepanzerte, russische UAZ, das bislang diesen Care Packages vorbehalten war. Im Gegensatz zum UAZ lässt sich das neue BRDM-2 auch im Wasser nutzen.

Basierend auf der Handfeuerwaffe Desert Eagle erhält mit der Deagle auch eine neue Wumme Einzug in PUBG. Die von Magnum Research entwickelte Waffe ist quas in jedem modernem Shooter zu finden - und nun eben auch im Battle-Royale-Hit. Die semi-automatische Pistole richtet dabei mehr Schaden an als jede andere Pistole, die ihr im Titel finden könnt.

Die letzte große Neuerung hilft euch bei der Fortbewegung auf der Karte. Seit fast zwei Jahren könnt ihr in PUBG kleinere Mauern überwinden, wozu ihr jedoch direkt vor einer solchen stehen musstet, um die Animation auszulösen. Dieses Feature wurde nun spürbar erweitert, so dass ihr nun auf Mauern, Dächer oder Fenster zulaufen und darauf springen sowie euch hochziehen könnt. Damit könnt ihr künftig auch größere Mauern oder eben Fenster einfach überwinden und auf der Map schneller voran kommen. Zudem werden bislang unzugängliche Orte auf der Karte erschlossen und ermöglichen so neue taktische Möglichkeiten.

Der Download des Updates ist auf dem PC ab sofort möglich; wann der Konsolen-Release erfolgt ist noch nicht bekannt.