Pathfinder: Wrath of the Righteous

Rollenspiel-Fans haben allen Grund zur Freude, denn Owlcat Games hat nun eine Fortsetzung zu Pathfinder: Kingmaker offiziell bestätigt. Was bislang über Pathfinder: Wrath of the Righteous alles bekannt ist, lest ihr hier nach!

Inspiriert vom Tabletop-Fantasy-RPG erhält Pathfinder: Kingmaker nun einen Nachfolger vom Entwicklerstudio Owlcat Games spendiert. Das neue Pathfinder: Wrath of the Righteous soll in die Fußstapfen des Vorgängers treten, wenngleich es sich nicht um ein direktes Sequel handelt.

Owlcat Games verspricht für das zweite Spiel innerhalb der Reihe jedoch, dass man die Kernelemente des ersten Spiels aufgreifen wird, so dass sich Fans des Originals direkt heimisch fühlen sollten. Allerdings wird man diese eben auch weiter optimieren und erweitern, so dass sich hier und da etwas tun wird.

Thematisch greift der neue Titel den Abenteuerpfad "Wrath of the Righteous" aus dem Tabletop-Spiel auf. Allerdings gibt es demgegenüber auch neue Charaktere, Geschichten und Elemente, um so sogar den Kennern des Originals etwas Neues bieten zu können. Die Geschichte handelt von einem weitläufigen Konflikt zwischen Sterblichen und Dämonen. Während eine grausige Invasion die Welt bedroht, liegt es an euch, durch eure Entscheidungen ein besonderes und einzigartiges Abenteuer zu erschaffen und dem Kampf zwischen Gut und Böse euren Stempfel aufzudrücken.

Zu den neuen Features zählen das mythische Fortschrittssystem, ein neuer Bereich des preisgekrönten Szenarios "Age of Lost Omens" sowie weitere Klassen und Spezialisierungsmöglichkeiten aus der umfangreichen Geschichte von Pathfinder. Weitere Informationen zu den einzelnen Features sollen in regelmäßigen Abständen bis zum Release näher beleuchtet werden.

Stichwort Release: Einen Termin nannte man im Rahmen der Ankündigung des neuen Serienteils zunächst noch nicht.