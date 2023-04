Fans der Erfolgsserie "Game of Thrones" haben Grund zur Freude, denn der US-Sender HBO hat grünes Licht für eine weitere Spin-Off-Serie nach "House of the Dragon" gegeben. Diese basiert auf einem weiteren Buch von Autor George R.R. Martin.

Der US-Sender HBO will weiter auf dem immensen Erfolg von "Game of Thrones" aufbauen und hat nun grünes Licht für die Produktion eines weiteren Spin-Offs gegeben. Im vergangenen Jahr 2022 war ja bereits die Prequel-Serie "House of the Dragon" gestartet und generierte abermals ein riesiges Zuschauerinteresse.

Nun wurde bekanntgegeben, dass der Pay-TV-Sender daneben auch noch die neue Serie "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" in Auftrag gegeben hat. Unklar ist gegenwärtig aber noch, bis wann wir dann tatsächlich mit der Erstausstrahlung dieser neuen Serie rechnen können.

"The Hedge Knight" wird auf dem Buch "A Knight of the Seven Kingdoms" von George R.R. Martin basieren. Im Fokus steht der legendäre Ritter Ser Duncan der Große (Dunk) und dessen Knappe Ei (Egg) aka Aegon V Targaryen. Die Geschichten sind deshalb auch als "Dunk and Egg" bekannt.

Das Buch von George R.R. Martin spielt rund 100 Jahre vor den Ereignissen in "Game of Thrones" und beinhaltet eine Reihe von Kurzgeschichten rund um das Duo und dessen Erlebnisse in der Welt von Westeros. Diese Episoden werden nun also in Serienform gegossen.

"The Hedge Knight" ist nach "House of the Dragon" die zweite Spin-Off-Serie, die von HBO vollständig zur Produktion freigegeben wurde. Die zweite Staffel von "House of the Dragon" befindet sich gegenwärtig in Arbeit, hat aber noch keinen Starttermin. Dem Vernehmen nach dürfte es aber im kommenden Jahr 2024 soweit sein. HBO entwickelt im Übrigen weitere TV-Serien rund um "Game of Thrones", darunter eine Sequel-Serie zum weiteren Werdegang von Jon Snow nach dem Ende der Hauptserie, eine animierte Serie und eine Serie rund um Aegons Eroberungsfeldzug.

Das neu bestätigte Spin-Off wird von George R.R. Martin selbst sowie von Ira Parker ("House of the Dragon") als Writer und Executive Producer betreut. Weiterer Executive Producer ist Ryan Condal, seines Zeichens Co-Creator und Showrunner von "House of the Dragon". Das Team hinter den Kulissen bleibt also weitestgehend intakt.