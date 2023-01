The Division 2 & mehr: 7 neue Spiele in dieser Woche

Auch diesen Donnerstag gibt es wieder Nachschub für Abonnenten von NVIDIA GeForce NOW. Gleich sieben frische Titel gibt es beim Game-Streaming-Dienst, darunter mehrere Spiele von THQ Nordic.

NVIDIA fährt auch am zweiten Donnerstag des neuen Jahres wieder neues Spielefutter für den hauseigenen Game-Streaming-Dienst GeForce NOW auf. Gleich sieben neue Titel werden in dieser Woche in der dortigen Spielebibliothek verfügbar gemacht, wobei mehrere Spiele von THQ Nordic vertreten sind.

GFN-Mitglieder können demnach nun die Reise eines ehemaligen Kreuzritters in The Valiant antreten. Dazu gesellen sich das Action-Adventure Destroy All Humans! sowie das aktuellere Destroy All Humans! 2: Reprobed. Auf die Jagd könnt ihr im Open-World-Jagdspiel Way of the Hunter gehen - und passend zum neuen Steam-Release gibt es dann auch hier die entsprechende Variante von Tom Clancy's The Division 2 aus dem Hause Ubisoft.

Via GFN-Cloud können die Titel auf nahezu jedem Gerät gespielt und überallhin mitgenommen werden. Mit der unlängst vorgestellten Ultimate-Mitgliedschaft profitiert ihr losgelöst von eurer Hardware-Ausstattung von den besten Grafik-Features und könnt mitunter Spiele mit bis zu 240 fps samt NVIDIA Reflex oder aber in 4K mit 120 fps samt RTX ON und DLSS 3 streamen.

Die Neuzugänge dieser Woche im Überblick: