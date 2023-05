NVIDIA GeForce NOW

Im Rahmen der Activision-Blizzard-Übernahme hatte Microsoft bereits verkündet, unter anderem auch mit NVIDIA eine Vereinbarung getroffen zu haben und die zeigt eine erste Frucht.

In der Hoffnung, die Zustimmung der internationalen Behörden zur Übernahme von Activision Blizzard zu erhalten, hatte Microsoft unter anderem mit NVIDIA eine Vereinbarung getroffen, Spiele der Xbox Game Studios auch auf GeForce NOW und damit in die Cloud zu bringen. Geholfen hat das nur bedingt, wie wir wissen. Während die EU Kommission ihre Zustimmung gab, stellt sich die britische CMA weiterhin quer.

Das hindert Microsoft und NVIDIA aber nicht daran, ihre Vereinbarung zu erfüllen, denn nun kommt ein erster Titel der Xbox Game Studios auf NVIDIAs Cloud-Gaming-Dienst. Ab heute Abend ist nämlich Gears 5 in der Steam-Version über GeForce NOW spielbar.

Das soll vorerst nur die Spitze des Eisbergs sein, denn weitere Xbox-PC-Titel via Steam sollen schon bald folgen, beginnend mit Deathloop, Grounded und Pentiment am Donnerstag, 25. Mai. Die Unterstützung für den Microsoft Store wird ebenfalls in den kommenden Monaten verfügbar sein.

Abgesehen davon gibt es eine neue Version der GFN-App, die ab sofort an Mitglieder verteilt wird. Sie bringt Promotion-Tags für Spiele in der PC- und MacOS-App und ermöglicht es Mitgliedern, Highlights wie neue DLCs, Rabatte, kostenlose Spiele und mehr zu sehen.

Zudem kommen diese Woche weitere Spiele in den Cloud-Gaming-Service. Abgesehen von Gears 5 werden auch Tin Hearts (Steam-Release 16. Mai) und The Outlast Trials (Steam-Release 18. Mai) auf dem Cloud-Gaming-Service zur Verfügung stehen.