Überraschung: Microsoft baut seine Kooperation mit NVIDIA weiter aus und hat das Abo-Modell PC Game Pass jetzt auch für den Cloud-Gaming-Dienst GeForce NOW in Aussicht gestellt.

Um die Übernahme von Activision Blizzard abschließen zu können, muss Microsoft zahlreiche Kartellbehörden rund um den Globus besänftigen und zu einer Zustimmung zum Deal bewegen. Dazu haben die Redmonder auch mehrere langfristige Deals festgezurrt, welche die großen Marken wie Call of Duty dann auch auf weiteren Plattformen für die kommenden Jahre zusichern. Neben Nintendo gibt es ein solches Abkommen auch mit NVIDIA - und an dieser Front gibt es nun erwähnenswerte Neuigkeiten.

Nachdem zuletzt bereits die ersten Microsoft-Titel auf dem Cloud-Gaming-Dienst GeForce NOW aufgeschlagen waren, bestätigte Microsoft am Rande des Xbox Games Showcase nun auch, dass das Spiele-Abo PC Game Pass ebenfalls dort Einzug erhalten soll.

Sarah Bond, CVP Game Creator Experience and Ecosystem bei Xbox, bestätigte, dass Nutzer von NVIDIA GeForce NOW künftig alle Spiele des PC-Game-Pass-Abos auch über diesen Dienst zocken können - ein entsprechendes Abo eben vorausgesetzt. Das Spieleangebot des Cloud-Gaming-Dienstes wächst damit beträchtlich an.

"Ich freue mich euch mitteilen zu können, dass ihr euren PC Game Pass Spielekatalog in den kommenden Monaten auch unter Nutzung von GeForce NOW spielen könnt", so Bond auf eine Rückfrage bezüglich Cloud-Gaming-Updates. "Ihr werdet das auf allen Geräten tun können, auf denen GeForce NOW funktioniert, seien es nun schwächere PCs oder Macs, Chromebook sowie Mobile. Wir sind einfach aufgeregt, den nächsten eindrucksvollen Vorteil für PC-Game-Pass-Mitglieder liefern zu können."

Bond ergänzte, dass das der nächste Schritt des Xbox-Teams sei, die Spieler zwischen einzelnen Geräten zusammenzubringen.