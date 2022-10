Mehr oder weniger regelmäßig baut Nintendo das Angebot bei Switch Online weiter aus. Jetzt kommen zwei frühere Mario-Klassiker ins Portfolio dazu.

Während Microsoft und Sony in ihren kostenpflichtigen Online-Service bevorzugt aktuellere Titel für lau spendieren, konzentrierte sich Nintendo seit jeher bei Switch Online auf frühere Klassiker. Im regulären Abo sind Titel aus NES- und SNES-Zeiten dabei, die teurere Abo-Stufe beinhaltet aber auch Zugang zu N64- und SEGA-Genesis-Klassikern - und genau hier gibt es in Kürze wieder Zuwachs.

Kein Geringerer als der wohl bekannteste Nintendo-Charakter, nämlich Mario, gibt sich in Bälde via Switch Online + Expansion Pack die Ehre. Ab dem 2. November schlagen dort nämlich die ersten beiden Spiele der Sub-Franchise Mario Party auf.

Mario Party und Mario Party 2 erweitern die Riege vieler anderer klassischer Nintendo-Spiele; zuletzt stießen beispielsweise GoldenEye und Earthworm Jim zum Line-up dazu. Das nun folgende, erste Mario Party war 1998 in Japan und 1999 dann auch im Westen erschienen und bietet als Partyspiel eine Reihe lustiger Minispiele. Mario Party 2 erschien als Sequel dann ein Jahr später - also 1999 in Japan und 2000 im Westen. Hier waren dann eine Reihe neuer Minispiele an Bord.

Seither wurde diese Franchise kontinuierlich ausgebaut und bringt es mittlerweile auf 11 Titel in der Hauptreihe. Zuletzt wurde Super Mario Party im Jahr 2018 veröffentlicht.