Im Fall eines Raubmordes in den USA führte ausgerechnet eine Switch-Konsole zur Überführung der Täter.

Am 20. November 2019 brach ein Mann in das Zuhause eines Professors der University of South Alabama ein. Professor Matthew Wiser wurde dabei erschossen und seiner Switch beraubt. Ausgerechnet dieses Gerät sollte nun dem Täter und seinem Komplizen zum Verhängnis werden. Ermöglicht wurde der Ermittlungsdurchbruch durch die Online-Funktionalität der Konsole.

Sobald das gestohlene Gerät wieder mit dem Internet verbunden wurde, hinterließ es seine individuelle Signatur, wodurch der Aufenthaltsort der Switch ausfindig gemacht werden konnte. Die Suche führte zu Tiquez Timmons, der gestand, das Fluchtfahrzeug nach der Tat gefahren zu haben. Dieser schwärzte letztlich Derric Scott an, nicht nur die Konsole gestohlen, sondern auch den Abzug der Waffe betätigt zu haben, durch die Wiser ums Leben kam.

Offenbar handelte es ich um eine beliebige Tat. Laut zuständigem Anwalt hätte es "jeden" treffen können. Er empfahl eine Kaution von 300.000 US-Dollar. Letztlich wurde diese auf 150.000 Dollar für beide Täter festgelegt, da es sich um ein Erstdelikt ohne kriminelle Vergangenheit handelte.