Schnäppchenjäger aufgepasst: Wenn ihr neues Spielefutter für eure Switch sucht, könnt ihr euch in Kürze satte Rabatte sichern!

Es gehört mittlerweile zum guten Ton, dass digitale Anbieter von PC- und Videospielen rund um Weihnachten und während der Ferien satte Rabatte im Rahmen von entsprechenden Aktionen anbieten. Seit Jahren ist sicherlich der entsprechende Steam Winter Sale der Inbegriff dieser Aktionen, doch auch Switch-Fans dürfen sich etliche Schnäppchen sichern!

So hat Nintendo nun die Festtagsangebote 2019 angekündigt, die es in Kürze im hauseigenen eShop geben wird. Im Zuge dessen werdet ihr euch Rabatte von bis zu 80 Prozent auf die regulären Preise etlicher Switch-Titel sichern können. Wollt ihr euch entsprechende Schnäppchen sichern, dann könnt ihr euch schonmal den 19. Dezember um 15:00 Uhr vormerken, denn dann geht die ganze Aktion los.

❄️ 🎄 Unsere Festtagsangebote 2019 im Nintendo #eShop beginnen am 19. Dezember um 15:00! pic.twitter.com/t1Km5gOvqO — Nintendo DE (@NintendoDE) 16. Dezember 2019

Nintendo verspricht dann Nachlässe auf über 700 Spiele für die hauseigenen Plattformen. Mit dabei dürften dann etliche namhafte First-Party-Titel ebenso sein, wie populäre Indie-Titel und Spiele von Drittanbietern. Vergleichbare frühere Aktionen im eShop brachten beispielsweise Nachlässe von 33 Prozent auf namhafte Vertreter wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Super Mario Odyssey mit sich. Welche Rabatte dieses Mal auf euch warten, ist derzeit noch offen!