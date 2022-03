Wer das Expansion Pack bei Nintendo Switch Online gebucht hat, bekommt regelmäßig nun auch N64-Klassiker an die Hand. Noch in dieser Woche soll nun ein Titel der F-Zero-Reihe dazu stoßen.

So hat Nintendo jetzt angekündigt, dass es noch in der laufenden Woche Nachschub bei Nintendo Switch Online + Expansion Pack geben wird. Ab dem 11. März haben Retro-Fans mit einem Faible für futuristische Racer Grund zur Freude.

Hintergrund: Ab diesem Tag wird bei Switch Online im teureren Abonnement F-Zero X erhältlich sein. Dabei handelt es sich um einen ursprünglich 1998 für das N64 veröffentlichten Teil der langjährigen Erfolgsreihe.

Im futuristischen Racer müsst ihr euch mit pfeilschnellen Hovercars in höchster Geschwindigkeit gegen die Konkurrenz beweisen, um den ersten Platz zu erringen. Auf der Switch Online wird der Klassiker dabei auch von zusätzlichen Features der Plattform Gebrauch machen, das heißt ihr dürft euch über Splitscreen- und Online-Multiplayer mit Freunden freuen.

Um die einst so populäre F-Zero-Reihe ist es in den letzten Jahren still geworden. Der letzte Teil der serie erschien 2003 unter dem Namen F-Zero GX für den GameCube; insoweit dürften sich Retro-Fans durchaus über das Comeback dieses Klassikers auf der Switch freuen. Davor waren dort auch The Legend of Zelda: Majora's Mask oder Banjo-Kazooie verfügbar geworden.