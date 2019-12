Seit langer Zeit werkelt auch Amazon daran, in der Spielebranche Fuß zu fassen. Ein wichtiger Bestandteil dieses Plans sind die Amazon Game Studios, die seit geraumer Zeit am MMO New World arbeiten. Um dieses war es lange still geworden, doch nun gibt es endlich einen frischen Trailer.

Im Rahmen der The Game Awards 2019 in der vergangenen Nacht feierte New World sein Comeback und wurde mit einem neuen Trailer präsentiert. Dabei wird offenkundig: Seit dem letzten Auftritt des Spiels hat sich Einiges getan, was die Auslegung des Spiels betrifft.

New World wird ein Koop-Survival-Spiel mit Multiplayer-Fokus sein, das in einem alternativen 17. Jahrhundert gegen Ende des Zeitalters der Entdeckungen spielt. Der Titel setzt auf ein PvPvE-Gameplay mit Survival-Anleihen und Erkundungsaspekten. Auch Ressourcen-Management wird dabei eine Rolle spielen.

Ihr werdet Mitglied einer Gilde, die eine neue Kultur auf einer seltsam anmutenden Insel namens Aeternum aufbauen will. Zusammen mit anderen Teammitgliedern müsst ihr dort Ressourcen abbauen, Gegenstände und eine Basis herstellen sowie schlussendlich auch Mitstreiter und deren Basen ausschalten. Dabei bekommt ihr es im Rahmen der PvE-Komponente aber auch immer wieder mit Angriffen derer zu tun, welche die Insel schon länger bevölkern. Belagerungsschlachten sollen auf bis zu 100 Spieler ausgelegt sein.

Zuletzt wurde New World im Februar dieses Jahres ausgewählten Journalisten gezeigt. Gegenüber der damaligen Präsentation ist das Fantasy-Element spürbar ausgebaut worden; im Februar war das Spiel noch deutlich historischer anmutend.

Die Veröffentlichung ist nun offiziell für Mai 2020 auf dem PC geplant.