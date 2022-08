Cloud-Gaming nimmt eine immer größere Rolle ein und es gibt bereits mehrere namhafte Anbieter, darunter beispielsweise GeForce NOW oder Googles Stadia. Künftig könnte ein weiterer großer Player im Entertainment-Bereich dazu kommen: Netflix.

Der Streaming-Riese Netflix hatte ja schon vor Monaten betont, seine Bemühungen im Gaming-Bereich ausbauen zu wollen und hat seither zahlreiche Mobile-Spiele ohne zusätzliche Kosten im Rahmen des regulären Abonnements verfügbar gemacht. Das soll aber scheinbar nur der Anfang sein, denn die Bemühungen in diesem Segment soll scheinbar noch deutlich weiter gehen.

Demnach könnte Netflix künftig verstärkt in den Bereich des Cloud-Gamings investieren; darauf lässt jedenfalls eine neue Stellenausschreibung des Unternehmens schließen, in der man eben nach einem neuen Mitarbeiter sucht, der sich dem hauseigenen Cloud-Gaming-Service widmen soll - nur dass dieser in einer solchen Form offiziell noch gar nicht existiert.

"Wir suchen nach einem Rendering Engineer um unseren Cloud-Gaming-Service zu unterstützen", ist da im Zuge der Ausschreibung zu lesen. Die Tätigkeit umfasst die Optimierung des Spiele-Renderings mehrerer Titel auf der Cloud-Gaming-Plattform. Außerdem soll der künftige Mitarbeiter bei der Entwicklung von SDKs für externe Studios behilflich sein, so dass diese qualitativ hochwertige Titel für "das Netflix-Cloud-Ökosystem" entwickeln können.

Sofern es Netflix mit den eigenen Gaming-Ambitionen weiter ernst meint, wäre ein Schritt in Sachen Cloud-Gaming wenig überraschend - schließlich besteht die komplette Kernkompetenz des Unternehmens im Thema Streaming. Über die weitere Entwicklung der Gaming-Thematik bei Netflix halten wir euch natürlich auf dem Laufenden!