Neo: The World Ends With You

In rund einem Monat soll das Action-Rollenspiel Neo: The World Ends With You erhältlich sein; schon vorher könnt ihr euch anhand einer Demo selbst ein Bild machen.

Square Enix kündigte heute in einer Pressemitteilung an, dass ihr noch vor dem eigentlichen Release der Vollversion von Neo: The World Ends With You Hand an das Spiel anlegen dürft. Demnach steht eine spielbare Demo des Action-Rollenspiels vor der Veröffentlichung.

Ab dem morgigen Freitag könnt ihr pünktlich zum Start in das Wochenende die Probierversion des Titels im PlayStation Store für PS4 sowie im Nintendo eShop für die Switch herunterladen. Im Sequel zum RPG-Klassiker The World Ends With You schlüpft ihr dann vorab in die Rolle von Rindo und erkundet das Herz von Tokio, um die Geheimnisse hinter dem teuflichen "Spiel der Reaper" aufzudecken. Dabei handelt es sich um einen Überlebenskampf, an dem ihr teilnehmen müsst.

Die Demo wird die ersten zwei Tage des "Spiels der Reaper" umfassen und lässt auch Rindo kennenlernen. Ihr könnt erste Missionen abschließen und euch Pins sichern, die euch psychische Fähigkeiten verleihen. Der Spielfortschritt kann später auch in eine Vollversion übernommen werden.

Passend zur Ankündigung der Demo gibt es zudem auch einen finalen neuen Trailer vor dem Release. In diesem erfahrt ihr mehr von dem durch Comics inspirierten Shibuya voller Geschäfte und Restaurants, den farbenfrohen Charakteren und mehr.