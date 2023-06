Need for Speed: Unbound

Gut ein halbes Jahr nach der ursprünglichen Veröffentlichung stehen die nächsten frischen Inhalte für den aktuellen Racer Need for Speed: Unbound ins Haus. Wir verraten euch hier, was euch in Volume 3 alles erwartet.

Need for Speed: Unbound wird von EA in die nächste inhaltliche Runde geschickt. In der kommenden Woche startet Volume 3 mit frischen Inhalten und neuen Herausforderungen. Los geht es am 20. Juni 2023 mit dem Inhalts-Update!

Volume 3 ist das zweite einer Reihe von Updates nach der Veröffentlichung und beinhaltet neue Rennen, Playlists, Events sowie tägliche und wöchentliche Herausforderungen. Dadurch können XP, kosmetische Gegenstände, Anpassungen und neue Wagen wie der DMC Delorean (1981) verdient werden.

Im neuen Kapitel tretet ihr gemeinsam in neuen Linkups zu stuntbasierten Herausforderungen gegen die Zeit an und könnt euch große Belohnungen wie den erwähnten DMC Delorean verdienen. Das Update führt außerdem den Speed Pass ein, eine neue Möglichkeit, um Belohnungen für das Abschließen von Herausforderungen und Events in Lakeshore zu erhalten.

Der offizielle Überblick über die wichtigsten neuen Spielinhalte in Volume 3:

Speed Pass: Spieler:innen können in Lakeshore mit dem neuen Speed Pass aufsteigen, einem Fortschrittssystem, das mit kostenlosen kosmetischen Gegenständen und Anpassungen fürs Spielen belohnt. 75 Stufen an Inhalten, darunter neue Outfits, Fahreffekte, Neonlichter, Banner-Sticker und vieles mehr. Fans können Challenges absolvieren, um XP für Belohnungen zu verdienen, wie den neuen legendären Custom-Dodge SRT Viper (2014).





Spieler:innen können in Lakeshore mit dem neuen Speed Pass aufsteigen, einem Fortschrittssystem, das mit kostenlosen kosmetischen Gegenständen und Anpassungen fürs Spielen belohnt. 75 Stufen an Inhalten, darunter neue Outfits, Fahreffekte, Neonlichter, Banner-Sticker und vieles mehr. Fans können Challenges absolvieren, um XP für Belohnungen zu verdienen, wie den neuen legendären Custom-Dodge SRT Viper (2014). Linkups: Spieler:innen können zu einem von sieben Orten reisen, vom Seba Ski Resort bis hin zum Steinbruch, und sich mit der Lakeshore-Community zusammentun, um über vier Runden auf Zeit stuntbasierte Herausforderungen zu meistern und immer schwierigere Ziele zu erreichen. Fans werden mit XP für den Speed Pass und Geld belohnt, um kosmetische Gegenstände und Anpassungen zu erhalten. Werden 12 Runden des Linkup-Events abgeschlossen, gibt es den neuen DMC Delorean als Belohnung.





Spieler:innen können zu einem von sieben Orten reisen, vom Seba Ski Resort bis hin zum Steinbruch, und sich mit der Lakeshore-Community zusammentun, um über vier Runden auf Zeit stuntbasierte Herausforderungen zu meistern und immer schwierigere Ziele zu erreichen. Fans werden mit XP für den Speed Pass und Geld belohnt, um kosmetische Gegenstände und Anpassungen zu erhalten. Werden 12 Runden des Linkup-Events abgeschlossen, gibt es den neuen DMC Delorean als Belohnung. Mehr Spielmöglichkeiten: Es gibt 68 neue Herausforderungen teil, um XP und Geld zu verdienen, darunter 29 neue Tages- und 13 verschiedene wöchentliche Herausforderungs-Sets. Spieler:innen bekommen außerdem Zugang zum neuen Chat-Rad, über das sie schnell mit der Lakeshore-Community kommunizieren können. Neue Drift-Playlists sorgen für noch mehr Abwechslung im Mix und fordern dazu heraus, auf jeder Strecke die höchstmögliche Punktzahl zu verdienen.





Es gibt 68 neue Herausforderungen teil, um XP und Geld zu verdienen, darunter 29 neue Tages- und 13 verschiedene wöchentliche Herausforderungs-Sets. Spieler:innen bekommen außerdem Zugang zum neuen Chat-Rad, über das sie schnell mit der Lakeshore-Community kommunizieren können. Neue Drift-Playlists sorgen für noch mehr Abwechslung im Mix und fordern dazu heraus, auf jeder Strecke die höchstmögliche Punktzahl zu verdienen. In-Game-Store: Dort gibt es neue Packs zu kaufen, die Wagen, kosmetische Gegenstände, Fahreffekte und vieles mehr beinhalten, darunter: Robojets-Swag-Pack: Spieler:innen haben Zugriff auf eine Auswahl einzigartiger Robojets-Gegenstände, darunter ein Kleidungs-Pack, ein Fahreffekt und eine exklusive Hupe sowie ein legendärer Custom, der Mazda RX-7 Spirit R (2022). Ford Mustang GT Legendäres Custom-Pack: Dieses Pack beinhaltet den Legendären Custom-Ford Mustang GT (2015) sowie einen 10-Stufen-Speed-Pass-Boost, der Spieler:innen mit neuen kosmetischen Gegenständen oder Anpassungen belohnt. V olume 3 Tuningteile-Pack: Erteilt Zugriff auf die epischen Tuningteile für den Volvo 242 DL (1975), den Volkswagen Golf GTI Clubsport E (2016) und den Mitsubishi Lancer Evolution X (2008).

Dort gibt es neue Packs zu kaufen, die Wagen, kosmetische Gegenstände, Fahreffekte und vieles mehr beinhalten, darunter: