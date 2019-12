Für die kommende Woche hat Sony eine letzte State-of-Play-Ausgabe in Aussicht gestellt. Eine der geplanten Ankündigungen könnte nun vorab geleakt worden sein, nämlich eine neue PS4-Version von Dauerbrenner Minecraft.

Gegenüber anderen Varianten wird Minecraft auf der PS4 eher stiefmütterlich und daher auch rückständig behandelt, doch das könnte sich in Kürze ändern. Der US-Händler Best Buy hat nun kurzzeitig eine neue PS4-Edition des Dauerbrenners von Mojang ins Netz geleakt, die ab dem 10. Dezember erhältlich sein soll. Der Eintrag war offenbar noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und wurde schnell wieder aus dem Netz genommen.

Allerdings sind die notwendigen Infos des Produkteintrags natürlich auch so für die Nachwelt festgehalten worden. Der Termin fällt zufällig direkt mit der bestätigten Ausgabe des Videoformats "State of Play" zusammen, so dass es sich um eine dortige Ankündigung handeln dürfte.

Everything you need to know about Minecraft PS4 Bedrock Official Disc Copy Details



- https://t.co/8zA3ql8kGL#MinecraftPS4 #Minecraft #minecraftps4bedrock pic.twitter.com/c1r6qdUlG1