Am heutigen Abend stellte Square Enix in einem Livestream Marvel's Avengers genauer vor. Wir fassen alle wichtigen Infos für euch zusammen.

Am heutigen Abend zeigten Square Enix und Entwickler Crystal Dynamics ihr kommendes Superhelden-Abenteuer Marvel's Avengers im Detail. Im Rahmen eines rund 25 Minuten langen Livestreams wurde mehr über Story, Kampagne, Koop-Missionen und Charakterentwicklung verraten.

Nachdem San Francisco bei einem feindlichen Angriff fast vollständig zerstört wurde, werden die Avengers für die Katastrophe verantwortlich gemacht und aufgelöst. Fünf Jahre später versucht die junge Superheldin Kamala Khan aka Ms. Marvel, die Truppe wieder zu vereinen. Denn Superschurke MODOK und seine Organisation AIM haben finstere Pläne mit der Welt und ihren übrigen Helden. Crystal Dynamics bedient sich zwar bekannter Gesichter und Elemente aus den Comics, verspricht aber dennoch eine ganz eigene Geschichte für Marvel's Avengers.

Grundsätzlich teilt sich das Spiel in zwei Missionstypen auf: Helden- und Warzone-Missionen. In den erstgenannten Einsätzen spielt ihr einen festgelegten Avenger und erlebt die eigentliche Story. Nach und nach bringt ihr so das Team wieder zusammen. Die Warzones können dagegen allein oder mit bis zu drei menschlichen Kollegen gespielt werden. Hier habt ihr die freie Wahl aus euren bereits freigeschalteten Helden. Diese großen Areale bieten unter anderem Nebenaufgaben, Belohnungen und Bosskämpfe.

Im Kampf setzt jede Figur ihre speziellen Kräfte und Angriffe ein. So attackiert Thor primär mit Blitzen und seinem Hammer Mjölnir, während der Hulk im Nahkampf auf seine unbändige Kraft und Widerstandsfähigkeit setzt. Die verschiedenen Angriffe jedes Helden lassen sich dabei zu variablen Combos verbinden. Auch besonders mächtige Supermoves und Teamangriffe sind möglich.

Mit Skillpunkten, Ausrüstungsteilen und Kostümen könnt ihr euren Charakter anpassen und verbessern. Dabei verfolgt Marvel's Avengers ein RPG-Prinzip, mit dem ihr Iron Man, Hulk, Thor und Co. auf euren Spielstil zuschneiden könnt. So sollen sich selbst zwei gleiche Helden nicht identisch spielen. Nach dem Start werden neue Helden, Missionen und Regionen kostenlos dazukommen.

Marvel's Avengers erscheint am 4. September für die PlayStation 4, Xbox One, den PC und Google Stadia. Besitzer des Spiels können später ein kostenloses Upgrade auf die PS5- beziehungsweise Xbox-Series-X-Version vornehmen. Euren Spielstand könnt ihr ebenfalls auf die neue Konsole übernehmen. Cross-Gen-Play zwischen PS4 und PS5 sowie Xbox One und Xbox Series X wird Marvel's Avengers auch unterstützen. Die komplette Präsentation des Spiels könnt ihr euch nachfolgend anschauen: