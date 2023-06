Was der Switch-Flop mit der Switch 2 zu tun hat

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Mario + Rabbids: Sparks of Hope blieb kommerziell deutlich hinter Ubisofts Erwartungen zurück und darf daher als Flop gelten. Warum das so ist? Hier kommt laut Ubisoft auch die weiter nicht angekündigte, aber in der Gerüchteküche immer wieder auftauchende Switch 2 ins Spiel.

Yves Guillemot, CEO von Ubisoft, hat sich in einem längeren Interview mit dem Branchenmagazin GamesIndustry.biz zu allerhand Themen geäußert und ist dabei auch auf Mario + Rabbids: Sparks of Hope eingegangen, das in Sachen Verkaufszahlen deutlich hinter den Erwartungen des Unternehmens zurück geblieben ist. Dafür macht Guillemot auch den Release des Spiels auf der Switch-Konsole mitverantwortlich.

Obwohl die Kritiken gar nicht mal so übel ausgefallen sind, entpuppte sich das spaßige Sequel kommerziell als Rohrkrepierer. Dementsprechend sei Ubisoft "überrascht von der Underperformance" des Spiels gewesen, wie der CEO einräumt. Ein Grund sei dabei laut Guillemot im Switch-Release des Titels zu suchen, nachdem man für die Nintendo-Konsole mit Mario + Rabbids: Kingdom Battle zuvor schon einen ersten Teil und vergleichbaren Titel veröffentlicht hatte.

"Wir hatten bereits ein Mario-Rabbids-Spiel auf der Switch veröffentlicht, indem wir ein weiteres gemacht haben, hattesn wir zwei vergleichbare Spielerfahrungen auf einer einzigen Plattform. Wir waren einfach ein bisschen zu früh dran", so Guillemot.

Und hier kommt dann auch Nintendo und der potentielle Switch-Nachfolger ins Spiel, der immer mal wieder durch die Gerüchteküche geistert, bislang aber nicht offiziell bestätigt ist. Denn Guillemot betont weiter: "Nintendo hatte uns geraten, dass es besser wäre, nur einen Teil auf jeder Plattform zu veröffentlichen."

Damit liegt die Vermutung auch nahe, dass eine Switch 2 wirklich womöglich gar nicht mehr so weit entfernt ist, zumal der Ubisoft-CEO weiter ausführt: "Wir hätten auf die nächste Konsole warten sollen."

Bleiben schlussendlich also zwei Fragen: 1) Ist das wirklich der Hauptgrund, weshalb Mario + Rabbids: Sparks of Hope in Sachen Verkaufszahlen gefloppt ist. Und 2) Wann kommt sie denn nun also, die Switch 2?