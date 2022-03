Kommt laut dem Streamer Shroud nicht an World of Warcraft heran

Der Twitch-Streamer Shroud verbringt seine Zeit aktuell zum größten Teil im Online-Rollenspiel Lost Ark. Nun gibt er zu, dass das es allerdings nicht der Titel ist, der ihm am meisten Spaß macht. Für ihn steht World of Warcraft immer noch an der Spitze.

Seit mehreren Wochen schon verbringt der Twitch-Streamer Shroud seinen Tag größtenteils in Lost Ark. Das sieht man zum einen an seinen Aktivitäten auf Twitch, als auch daran, wie viel Geld er bereits in dem Spiel gelassen hat. Laut eigener Aussage gab er bereits über 2.000 Euro in Lost Ark für Mikrotransaktionen aus.

Ist Lost Ark also das spaßigste Spiel, das er bisher gespielt hat? Shroud gibt darauf in seinem Stream eine klare Antwort. Den meisten Spaß zu Release eines Titels hatte er demnach mit World of Warcraft, als er das zum ersten Mal spielte. Kein Spiel käme an das Gefühl heran, als er sich zum ersten Mal in World of Warcraft einloggte und seine ersten Abenteuer auf Azeroth erlebte. Auch nicht Lost Ark.

Der einzige Release, der bisher ein ähnliches Gefühl bei beim ausgelöst habe, war World of Warcraft Classic, das 2019 erschienen ist und Spielern die Version zurückgab, die das Online-Rollenspiel zum originalen Release im Jahr 2005 einzigartig machte. Ohne den ganzen Schnickschnack wie dem Dungeon- und Raidfinder.